본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

美공항에서 '두개골 뼈' 밀반입 시도 적발…"주술의식에 쓰려고"

김은하기자

입력2025.09.20 11:11

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

당국은 전량 폐기 결정
미국 세관, 유골 반입 경로 조사 중

미국 플로리다 탬파 국제공항에서 한 여행객이 알루미늄 포일에 싸인 사람 뼈를 소지한 채 세관을 통과하려다 적발됐다.


미국 플로리다 탬파 국제공항에서 한 여행객이 알루미늄 포일에 싸인 사람 뼈를 소지한 채 세관을 통과하려다 적발됐다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관). 픽사베이

미국 플로리다 탬파 국제공항에서 한 여행객이 알루미늄 포일에 싸인 사람 뼈를 소지한 채 세관을 통과하려다 적발됐다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관). 픽사베이

AD
원본보기 아이콘

18일(현지시간) 뉴욕포스트 보도에 따르면, 해당 승객 A씨는 미국 재입국 절차를 밟으면서 탬파 공항 세관국경보호국(CBP)에 소지품을 신고했다. 이에 따라 세관 검사를 진행하던 중 A씨의 가방에서 두개골 일부와 여러 뼛조각이 알루미늄 포일에 감싸진 상태로 발견됐다.

탬파 공항 현장 책임자 카를로스 마르텔은 "사람의 두개골로 추정되는 뼈와 다수의 뼛조각, 그리고 반입이 금지된 식물도 함께 발견됐다"고 밝혔다. 아울러 A씨가 시가도 함께 소지한 사실도 드러났다.


A씨는 발견된 뼈가 주술 의식에 사용하려고 준비한 것이라고 해명했으나, CBP는 해당 유골이 공중보건에 심각한 위험을 초래할 수 있다는 이유로 모두 폐기 조치했다. 이에 A씨는 폐기 결정에 불만을 나타낸 것으로 알려졌다.


카를로스 마르텔 책임자는 자신의 사회관계망서비스(X·옛 트위터)를 통해 "우리는 승객의 가방 속에 무엇이 들어있는지 모른다. 하지만 밀수자들은 우리가 언제나 꼼꼼히 확인할 것임을 명심해야 한다"고 경고했다.

당국은 이번에 압수한 뼈가 진짜 사람 유골인지, 그리고 어떤 경로로 미국에 반입됐는지 정확한 사실관계를 조사 중이다.


탬파 국제공항은 지난해에도 미국 내 주요 공항 중 교통안전청(TSA)이 다수의 무기와 위험 물품을 압수하는 등 밀수 단속에 엄격한 곳으로 알려져 있다. 지난해 미국 전역의 공항에서 미국 교통안전청(TSA)이 압수한 총기만 1500점이 넘었으며, 템파 국제공항은 플로리다의 다른 두 주요 공항과 함께 압수 실적 기준 상위 10위 안에 들었다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

서학개미는 팔았는데…"엄청난 잠재력" 무섭게 오르는 양자컴퓨터 대장주[기업&이슈] 서학개미는 팔았는데…"엄청난 잠재력" 무섭게 오... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 내일쯤 아플 듯?"…품앗이 진단서로 무단 결근한 공보의 대거 적발

美 유명가수 차에 방치된 10대 소녀 시신…연인 정황 나왔다

마크롱 부부, 브리지트 여사 성별 자료 美법원에 제출한다

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

연하 남친에 대마 젤리 몰래 먹인 40대 여성, 징역형 선고

채소·과일값 내리니 축산·수산물 들썩…추석 제수용품 평균 33만원

새로운 이슈 보기