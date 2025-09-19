"우리가 찰리 커크다"…혐중 시위대 명동 인근 행진

중국대사관 뺀 채 도심 집회…'혐중 시위'확산

경찰 제한 속 별다른 마찰·충돌은 없어

보수 성향 단체들이 19일 저녁 서울 도심에서 '혐중 시위'를 이어갔다.

극우 단체가 19일 오후 명동 주한중국대사관 인근에서 반중 집회를 벌이고 있는 모습. 연합뉴스

'민초결사대' 등의 보수 단체들은 이날 오후 7시30분쯤 중구 서울중앙우체국 앞을 출발해 한국은행과 소공로, 지하철 1호선 종각역을 지나 대한문까지 행진했다. 이번 행진 경로에는 주한 중국대사관은 포함되지 않았다.

참가자 100여명은 태극기와 성조기를 흔들며 "부정선거 중국 개입", "이재명을 재판하라", "윤 대통령을 석방하라" 등의 구호를 외쳤다. 최근 피살된 미국 우파 활동가 찰리 커크의 사진과 '우리가 찰리커크다(We are Charlie Kirk)'라고 적힌 깃발도 등장했다.

행진 과정에서 별다른 충돌이나 물리적 마찰은 발생하지 않았다. 시위대는 경찰의 "시민과 관광객 불편을 최소화해 달라", "깃발이 차도로 넘어가지 않도록 주의하라"는 요청에 대체로 응했다. 경찰은 사전 제한 통고를 통해 "욕설·폭행 등 외교사절이나 관광객과의 불필요한 마찰을 금지한다"는 조건을 붙여 집회를 허용했다.

최근 자유대학, 민초결사대 등 일부 보수 단체의 '혐중 시위'로 명동 상인과 국내 체류 중국인들이 불안을 호소하자 경찰은 지난 12일 이들의 명동 진입을 제한했다. 이후 시위 무대는 영등포, 대림동 등 중국인 밀집 지역으로 옮겨가 크고 작은 소란이 이어지고 있는 상황이다.

김민석 국무총리는 이날 경찰청장 직무대행에게 "필요할 경우 집시법과 경찰관직무직행법에 따라 강력히 조치하라"고 지시했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



