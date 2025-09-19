본문 바로가기
"이제 고생 끝" 강릉시 아파트 시간제 제한급수 전면 해제

박은서인턴기자

입력2025.09.19 19:49

오봉저수지 저수율 28.5%까지 올라
아파트 113곳 제한 급수 전면 해제

강원 강릉시가 오봉저수지 저수율이 회복세를 보이면서 아파트 대상 시간제 제한급수를 전면 해제했다.


강릉시가 300세대 이상 아파트에 대한 2차 생수 배부를 15일부터 시작한 가운데 한 아파트에 생수가 전달되고 있는 모습. 연합뉴스

강릉시가 300세대 이상 아파트에 대한 2차 생수 배부를 15일부터 시작한 가운데 한 아파트에 생수가 전달되고 있는 모습. 연합뉴스

강릉시는 19일 저수조 용량 100t 이상 아파트 113곳을 대상으로 시행해온 제한 급수를 이날 오후 6시부로 해제한다고 밝혔다. 이로써 입주민들은 시간제한 없이 수돗물을 사용할 수 있게 됐다.

앞서 강릉시는 저수율이 25%이하로 떨어진 지난달 20일부터 제한 급수를 시작했다. 초기에는 수도 계량기를 절반만 개방했으나 말일에 저수율이 15% 밑으로 내려가자 75%까지 잠그는 고강도 조치에 들어갔다.


일부 단지는 오전·오후 각 1시간만 물을 공급받는 극단적 제한도 겪었다. 이후 지난 13일부터는 모든 아파트에 하루 두 차례(오전 6~9시, 오후 6~9시) 물을 공급하는 방식으로 조정해왔다.


강릉시는 이날 아파트 관리 주체들과의 간담회를 열고 최근 저수율 상승 추세와 비 예보, 절수 효과 등을 종합적으로 고려해 제한 조치를 해제하기로 했다. 다만 가을·겨울철 가뭄에 대비해 가구별 수도 밸브를 75% 자율 잠그는 절수 방침은 유지한다.

오봉저수지 저수율은 이날 오후 4시10분 기준 28.5%로 전날보다 3.9%포인트 상승했다. 지난 12일 기록한 최저치(11.5%)와 비교하면 크게 회복된 수치다.


김홍규 강릉시장은 "그간 시간제 제한 급수에 동참해주신 아파트 주민분들께 감사드리며 불편을 끼쳐 송구하다"며 "단비 끝에 저수율은 28%대로 증가세에 있으나 여전히 평년 저수율에 비해 낮은 상황으로 시민들의 꾸준한 물 절약 동참이 필요하다"고 당부했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
