문재인 전 대통령 내외, 9·19 공동선언 7주년 JSA 방문

차민영기자

입력2025.09.19 18:24

브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합군사령관 동행

문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 9·19 평양공동선언과 군사합의 7주년을 맞은 19일 오후 판문점 공동경비구역(JSA)을 방문하고 있다. 유엔군사령부 페이스북

문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 9·19 평양공동선언과 군사합의 7주년을 맞은 19일 오후 판문점 공동경비구역(JSA)을 방문하고 있다. 유엔군사령부 페이스북

문재인 전 대통령이 9·19 평양공동선언과 군사합의 7주년을 맞은 19일 오후 판문점 공동경비구역(JSA)을 방문했다.


유엔군사령부는 이날 페이스북을 통해 "오늘 문 전 대통령을 JSA에서 맞이했다"며 "방문단은 2019년 방문 이후 이어져 온 유엔사의 평화 구축 노력과 한반도 평화를 향한 변함없는 헌신에 대해 설명을 들었다"고 밝혔다.

유엔사는 이날 현장에 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합군사령관도 함께 있었다고 전했다.


문 전 대통령의 이번 방문에는 김정숙 여사, 전직 청와대 참모들, 김동연 경기도지사 등도 동행했다. 문 전 대통령은 2018년 4월 김정은 북한 국무위원장과의 첫 정상회담이 열렸던 평화의집과 김 위원장과 함께 걸었던 도보다리 등도 둘러본 것으로 전해졌다.


유엔사는 문 전 대통령 임기 이후 한반도 정세의 변화, 정전협정 이행을 통한 위험 완화와 신뢰 구축을 위한 유엔사의 기여, 한반도의 미래 전망에 대해 문 전 대통령에게 설명한 것으로 알려졌다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

