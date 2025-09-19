[포토] 9.19 평양공동선언 남북군사합의 7주년 기념식

9.19 평양공동선언, 남북군사합의 7주년 기념식이 열린 19일 경기 파주시 캠프 그리브스에서 문재인 전 대통령과 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 2025.9.19 국회사진기자단







