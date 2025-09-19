양양군, 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 추진…124개 마을 출장 실시

22일부터 마을 출장 지급

읍·면사무소에서도 즉시 수령 가능

강원도 양양군은 2차 민생회복 소비쿠폰의 신속한 지급과 소비 진작을 위해 오는 22일부터 마을 담당공무원 출장을 실시한다고 19일 밝혔다.

양양군청 전경. 양양군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 2차 지급도 1차와 동일하게 마을담당공무원이 직접 각 마을을 방문해 선불카드를 전달하는 방식으로 진행된다. 1차 지급 당시에도 출장 지급이 군민들로부터 긍정적인 평가를 받으며 신속하고 편리한 지급 효과를 거둔 바 있다.

군은 총 124개리를 대상으로 22일부터 30일까지 마을 출장 일정을 운영하며, 구체적인 일정과 장소는 각 마을과 협의를 통해 정할 예정이다.

아울러 주민들은 마을담당공무원의 출장 지급과 별개로 언제든 신분증을 지참해 주소지 읍·면사무소를 방문하면 선불카드를 즉시 수령할 수 있다.

소비쿠폰 2차 지급 대상은 소득 수준에 따라 국민의 약 90%로, 1인당 10만 원씩 지급된다. 신청 기간은 9월 22일부터 10월 31일까지이며, 지급된 선불카드는 11월 30일까지 사용할 수 있다.

양양군 관계자는 "민생회복 소비쿠폰 2차 지급이 군민들의 생활 안정과 소비 촉진, 나아가 지역경제 회복에 큰 도움이 되기를 기대한다"며 "1차 지급 때와 마찬가지로 군민들이 불편함 없이 혜택을 누릴 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>