삼성화재, 서울 강북·광주 금융취약계층 전담창구 운영

고령자 비중 큰 지점…안전 시설 확충

서울 동대문구 삼성화재 강북고객지원센터 금융취약계층 전담 창구. 삼성화재 AD 원본보기 아이콘

두 곳은 전국 43개 삼성화재 고객지원센터 중 고령자 방문 고객 비중이 가장 큰 지점이어서 금융취약계층 지원 효과가 높다.

안심플러스+ 고객센터에서는 동행 매니저가 입구에서부터 안내해준다. 고객이 넘어지지 않도록 손잡이와 미끄럼방지 카펫을 설치했다. 서류 작성 편의성과 안전성을 높이기 위해 낮은 필경대를 마련했다.

삼성화재는 금융취약계층을 위한 다양한 제도를 마련해왔다. 2013년 손해보험 업계 최초로 콜센터 수어 상담을 도입했다. 시니어 고객 전담 상담팀을 운영했다.

삼성화재 관계자는 "최근 금융취약계층의 금융 접근성 강화가 사회적 과제로 떠오르고 있다"며 "안심플러스+ 고객센터를 운영해 취약계층 고객이 보다 편리하게 보험 서비스를 이용하도록 개선해 나가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



