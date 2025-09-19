본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

[폴폴뉴스]李대통령 갤럽 지지율 60%…장래지도자 조국·장동혁 상위권

나주석기자

입력2025.09.19 11:14

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

갤럽 여론조사
민주당 41%, 국민의힘 24%

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 상승해 60%를 회복했다. 차기 대통령을 묻는 여론조사에서는 조국 조국혁신당 비상대책위원장과 장동혁 국민의힘 대표가 상위권으로 조사됐다.


19일 여론조사업체 갤럽이 공개한 여론조사(16~18일 전국 18세 이상 1001명을 대상으로 무선전화를 이용해 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 11.8%)에 따르면 이 대통령의 직무수행과 관련해 긍정평가는 지난주보다 2%포인트 오른 60%로 나타났다. 부정평가는 3%포인트 하락한 31%로 조사됐다.

직무수행을 긍정평가한 이들(596명)은 '경제·민생'(13%), '소통'(12%) 등을 높게 평가했다. 부정평가한 이들(310명)은 '외교'(18%), '과도한 복지·민생지원금'(10%) 등을 이유로 제시했다.

[폴폴뉴스]李대통령 갤럽 지지율 60%…장래지도자 조국·장동혁 상위권
AD
원본보기 아이콘

차기 대통령을 묻는 장래 정치 지도자 조사에서는 두각을 드러내는 인물이 없는 가운데 조 비대위원장(8%)과 장 대표(7%) 등이 앞섰다. 이어 정청래 민주당 대표가 4%였다. 이준석 개혁신당 대표와 김민석 국무총리, 한동훈 전 국민의힘 대표, 김문수 전 고용노동부 장관이 각각 3%로 조사됐다.


정당지지도에서는 더불어민주당 지지도가 지난주보다 1%포인트 하락한 41%를 기록했다. 국민의힘은 지난주와 같은 24%를 나타냈다.


여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"원하는 이름 나올 때까지 칸쵸 싹쓸이"…때아닌 품절대란에 '매출 3배 폭등'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

압색 당한 국힘, "조희대 의혹, 고발·손배" 맞불…민생협의 순연

한강버스 운항 첫날 '만석' 행진… 4300명 탔다

새로운 이슈 보기