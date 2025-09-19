창당 70주년 맞는 더불어민주당…"대한민국 재도약에 힘 모아달라"

이재명 대통령 축사

정청래 "당원주권시대 만들겠다"

민주당 원로 등도 함께해

이재명 대통령은 19일 더불어민주당 창당 70주년 기념식 축사를 통해 "민생회복과 경제성장, 대한민국 재도약을 이루는 길에 모든 당원 동지들이 국민과 함께 힘을 모아달라"고 당부했다.

이 대통령 축사는 19일 국회 의원회관 대회의실에서 열린 '국민과 함께, 당원과 함께 민주 70' 행사에 참석한 강훈식 대통령실 비서실장이 대독했다. 이 대통령은 "국민주권정부는 주권자 명령을 충실히 받들어 앞으로도 변함없이 민주주의를 지켜가고 온전한 국민주권을 실행하기 위해 더 노력하겠다"고 약속했다.

정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회 의원회관에서 열린 창당 70주년 기념식 '국민과 함께, 당원과 함께 민주 70'에서 축사하고 있다. 2025.9.19 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

창당70주년기념사업추진 공동위원장을 맡은 권노갑 김대중 재단 이사장은 "이 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 국정운영을 원만히 해 훌륭한 대통령으로 남을 수 있도록 힘을 합쳐 도와주자"고 말했다.

정청래 민주당 대표는 "민주당 70년 역사는 언제나 행동하는 양심, 깨어있는 시민과 함께 했다"며 "국민 가까이에서 당원과 함께 호흡하는 민주당 100년의 역사를 만들자"고 밝혔다. 아울러 정 대표는 "국민주권시대에 맞는 당원주권시대를 만들겠다"고 약속했다. 정 대표는 "허위조작정보로 국민을 이간질하고 갈라치기 하는 세력이 있다"면서 "국민과 함께 당원과 함께 반드시 이길 수 있다"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표와 권노갑 창당70주년기념사업추진공동위원장을 비롯한 상임고문단이 19일 국회 의원회관에서 열린 창당 70주년 기념식 '국민과 함께, 당원과 함께 민주 70'에서 묵념하고 있다. 2025.9.19 김현민 기자 원본보기 아이콘

민주당은 과거 이승만 전 대통령이 사사오입 개헌을 하자 반(反)독재를 전면에 내세우며 1955년 9월18일 창당했던 해공 신익희 선생의 민주당을 당의 기원으로 삼고 있다. 이후 민주당은 한국 정치사의 굴곡을 거치면서 반독재·민주화를 기치 속에서 분열과 분화를 거치며 신민당과 평화민주당, 새정치국민회의, 새천년민주당, 열린우리당, 통합민주당, 새정치민주연합 등을 거쳐 현재의 더불어민주당으로 당명을 바꿨다. 이날 기념식에는 민주당 지도부를 비롯해 권 이사장, 송춘한 창당70주년기념사업추진 공동위원장, 김원기·임채정·문희상·김진표 전 국회의장, 이해찬 전 대표 등이 참석했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>