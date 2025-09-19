[포토] 해킹대응을 위한 과기부-금융위 합동브리핑

류제명 과학기술정보통신부 제2차관과 권대영 금융위원회 부위원장이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 해킹대응을 위한 과기정통부-금융위 합동브리핑을 하고 있다. 이날 브리핑에는 해킹 사고업체인 롯데카드와 KT관계자들이 배석해 취재진의 질문에 답변했다.







