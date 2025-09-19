TIGER ETF, 순자산 80조원 돌파

미래에셋자산운용은 'TIGER ETF'가 총 순자산 규모 80조원을 돌파했다고 19일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 18일 기준 TIGER ETF 217종의 순자산 합계는 80조7351억원이다. 올해 6월 70조원을 돌파한 이후 3개월여 만에 80조원을 넘어섰다.

TIGER ETF는 국내 ETF 시장에서 개인 투자자들의 가장 많은 선택을 받고 있다. 19일 기준 현재 국내 전체 ETF 중 개인 투자자 보유 금액(AUM)은 약 73조5000억원이다. TIGER ETF는 30조7000억원으로 운용사 가운데 유일하게 30조원을 돌파했다. 약 42%를 차지하며 개인 투자자 점유율 1위 자리에 올라 있다.

미래에셋자산운용은 국내 최초로 미국 대표지수 ETF를 선보인 이후 'TIGER 미국S&P500 ETF'와 'TIGER 미국나스닥100 ETF' 2종의 순자산을 15조원 규모로 성장시켰다. 아시아 최대 규모다.

미래에셋자산운용은 'TIGER 토탈월드스탁액티브'를 통해 전세계 분산 투자 기회를 제시하며 지속적으로 새로운 투자 기회를 발굴해왔다. 19일 기준 국내 상장된 해외 주식형 ETF 순자산은 총 73조6000억원으로 이 중 TIGER ETF는 37조3000억원을 기록했다. 시장 점유율 50%를 넘어서며 1위에 올랐다. 최근 'TIGER 미국AI소프트웨어TOP4PLUS ETF', 'TIGER 차이나휴머노이드로봇 ETF' 등을 상장하며 장기적 성장이 기대되는 혁신 성장 테마에 대한 투자 접근성을 높였다.

국내 주식형 ETF도 개인 투자자의 꾸준한 매수세가 이어지며 TIGER ETF의 성장세를 견인했다. 'TIGER 200 ETF'는 풍부한 거래대금과 국내 최저 수준의 총 보수라는 경쟁력으로 연초 이후 약 1710억원의 개인 누적 순매수를 기록했다. 올해 신규 상장한 'TIGER 코리아배당다우존스 ETF'는 새 정부의 상법개정 안 수혜 대표 ETF로 떠오르며 개인 순매수 2040억원을 넘었다. 'TIGER 조선 TOP10 ETF' 역시 미국의 화성이(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트 수혜 ETF로 부각되며 연초 이후 개인 순매수 2110억원을 돌파했다.

주식형뿐 아니라 채권형 ETF도 TIGER ETF의 성장세를 견인했다. 올해 신규 상장한 'TIGER 머니 마켓 액티브 ETF'는 상장 6개월 만에 순자산 2조5000억원을 돌파했다. 'TIGER 우량회사채 액티브 ETF'는 안정적인 성과를 기반으로 투자자들의 러브콜을 받으며 최근 순자산 6400억원을 넘어섰다.

미래에셋자산운용은 앞으로도 투자자의 성공적인 자산운용과 평안한 노후를 위해 정직하고 원칙 있는 운용을 통한 장기 투자 파트너로서 해야 할 역할을 강화한다. '개인 투자자들이 가장 많이 선택하는 ETF 브랜드'로서 ETF를 통한 연금 투자 문화를 선도할 방침이다.

미래에셋자산운용 ETF 운용 부문 대표 김남기 부사장은 "미래에셋자산운용은 연금 장기투자와 혁신 성장이라는 철학을 바탕으로 경쟁력 있는 상품 개발에 집중해왔다"고 말했다. 이어 "TIGER ETF에 보내주신 사랑에 보답하는 자세로 TIGER ETF를 통해 투자자들의 자산 증식을 위한 장기 투자 수단으로서의 역할을 충실히 수행하겠다"고 덧붙였다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



