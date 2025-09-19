정부, 해킹 강경대책 예고…직권조사·징벌적 과징금 추진

과기부-금융위 합동 브리핑

국가안보실 주도 범부처 대응

보안 원점 재검토, 근본대책 마련

기업 전산 정보보호 긴급 점검

KT 추가 서버침해 정황 확인

류제명 과학기술정보통신부 제2차관과 권대영 금융위원회 부위원장이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 해킹대응을 위한 과기정통부-금융위 합동브리핑을 하고 있다. 이날 브리핑에는 롯데카드와 KT관계자들이 배석해 취재진의 질문에 답변했다. 2025.9.19 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

불법 초소형 기지국(펨토셀) 해킹 사태를 겪은 KT가 서버 침해 정황을 확인하고 관계당국에 신고했다. 롯데카드의 대규모 정보유출과 함께 KT 서버까지 뚫린 정황이 포착되면서 해킹 피해가 확산할 조짐이다. 정부는 범부처 합동 대응을 공식화하고 징벌적 과징금 도입과 직권조사를 제도화하는 등 고강도 대책을 내놨다.

KT는 서버 침해 정황을 확인하고 전날인 18일 오후 늦게 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고했다고 19일 밝혔다. 이는 지난 5월부터 9월 15일까지 4개월간 외부 보안전문기업의 전사 점검 결과에서 나왔다. 서버 침해 흔적 4건과 의심 정황 2건을 KISA에 추가로 신고한 것이다. KT는 최근 보고서 검토 과정에서 침해 정황을 발견했다고 밝혔다.

KT는 18일 오후 펨토셀 해킹 피해 관련 2차 브리핑을 열고 피해 규모를 278명·1억7000만원에서 362명·약 2억4000만원으로 확대 발표하고 피해 고객에 대해 청구 취소와 무상 유심 교체를 지원한다는 방침을 내놨는데, 하루도 안 돼 추가 피해 사실을 공개한 것이다.

류제명 과학기술정보통신부 2차관은 19일 정부 합동 브리핑에서 "KT가 5~9월 점검보고서를 접수·내부 검토한 뒤 보안 침해 사실을 신고했다"며 "어느 서버인지 특정되지 않았고 개인정보 유출 경로도 아직 확인된 바 없다"고 설명했다. 구재형 KT 네트워크기술본부장은 이 자리에서 "소액결제 건은 불법침해와 마케팅 관련 부서가 진행했고 용역은 CISO(최고보안책임자) 조직이 별도로 수행해 상호 연결성이 없었다"며 "18일 저녁에야 함께 내용을 알게 됐고, 2차 브리핑 전에는 사실을 알지 못했다"고 해명했다.

정부에 따르면 KT의 피해 규모는 기존 발표보다 늘어난 362명·약 2억4000만원이며, 불법 기지국 노출 고객은 2만30명으로 확인됐다. KT는 청구 취소와 무상 유심 교체를 진행 중이며 9일부터는 인증을 거친 기지국만 내부망 접속이 가능하도록 조치했다. 현재는 미등록 불법 기지국의 망 접속이 차단된 상태다.

민관합동조사단은 ▲불법 기지국의 KT 내부망 접속 경위 ▲통신 탈취 방식 ▲소액결제에 필요한 개인정보 확보 경로를 중점 분석 중이다. 추가로 확인되는 피해자에 대한 보호조치 이행도 지속 지도하고 이번에 접수된 추가 침해사고 역시 사실관계를 신속히 파악할 방침이다.

정부는 KT의 서버 침해는 롯데카드의 대규모 정보유출이 발표된 시점에서 확인된 만큼 긴장하는 모습이 역력하다. 금융위원회는 롯데카드 온라인 결제 서버가 해킹당해 당초 신고된 1.7GB가 아닌 총 200GB, 약 297만명 개인정보가 유출됐다고 밝혔다. 이 중 269만명은 제한적 정보 유출로 부정사용 가능성이 작고 28만명도 직접적인 위험은 크지 않으나 일부 가맹점의 '키인(key-in)' 결제 취약이 지적돼 이상거래탐지시스템(FDS)을 강화했다고 덧붙였다.

과기정통부와 금융위는 이날 고강도 대책을 밝혔다. 과기정통부는 보안 체계를 원점에서 재검토해 근본 대책을 마련하고, 지연 신고·미신고 과태료 강화, 정부 직권조사 제도화를 추진한다. 동시에 기업 보안 투자를 위한 유인책과 인공지능(AI) 기반 보안 체계 고도화도 병행하기로 했다. 금융위는 각사 CEO 책임하에 전산·정보보호 긴급 점검을 실시하고, CISO 권한 강화, 소비자 공시 확대, 징벌적 과징금 도입 등 제도 개선을 서두른다는 방침이다. 국가안보실 주도로 범부처 합동 대응체계도 가동한다.

권대영 금융위 부위원장은 "통신·금융 등 생활 밀접 분야의 연쇄 침해사고를 국민 신뢰를 흔드는 중대한 사안으로 보고 있다"며 "재발 방지와 피해 최소화에 총력을 기울이겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>