압색 당한 국힘, "조희대 의혹, 고발·손배" 맞불…민생협의 순연

송언석 "검증 안된 제보로 호도" 맹공

서영교·부승찬 등 與의원 고발장 제출

민생경제협의체 순연…"추석 전 재추진"

민중기 특별검사팀으로부터 당원 명부 압수수색을 당한 국민의힘은 '조희대 대법원장과 한덕수 전 국무총리 회동설'을 부각하는 더불어민주당을 정조준하면서 정국 타개를 모색하고 있다. 의혹을 유포한 여당 의원에 관한 형사 고발과 국정 조사 추진 등 강도 높은 대응을 예고했다.

여야 관계가 또다시 악화하면서 당초 이날 예정됐던 여야 민생경제협의체 첫 회의는 순연됐다. 국민의힘은 민생경제 지원을 위해 추석 연휴 전 다시 회의 일정을 잡을 수 있다는 방침이지만 내란특별재판부 설치와 검찰개혁 등 대치 현안이 많아 논의가 쉽지 않을 전망이다.

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 의원들이 19일 국회에서 열린 의원총회에서 사법장악 중단을 촉구하는 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "조희대 대법원장을 향한 정치공작과 허위사실 유포에 대해 즉각 형사상 고발 조치할 예정"이라며 "아울러 국회 법제사법위원회를 통해 국정조사 요구서도 제출할 것"이라고 말했다.

송 원내대표는 "근거도 없고 검증되지도 않은 제보를 들이밀며 마치 중대 범죄가 드러난 것처럼 호도하고 있다"며 "그러나 그 제보란 게 허위사실을 유포하는 개인의 목소리 또는 변조되거나 AI(인공지능)가 만들어 낸 것일 뿐 조 대법원장과는 아무런 관련이 없다"고 했다.

앞서 민주당은 조 대법원장이 윤석열 전 대통령의 파면 결정 직후 한덕수 전 국무총리 등 특정 인사들과 만나 '이재명 사건은 대법원이 알아서 처리하겠다'고 말했다는 제보를 받았다고 주장했다.

송 원내대표는 "국민 앞에 공공연하게 허위사실을 유포한 정청래, 서영교, 부승찬, 김어준 등은 민주당이 추진하는 징벌적 손해배상제도의 제1호 적용 대상으로 막대한 손해배상 책임을 지게 해야 한다"고 덧붙였다.

국민의힘은 이날 오후 조 대법원장 의혹 유포에 관련된 서영교·부승찬 민주당 의원 고발장을 경찰청 본청 민원실에 제출할 예정이다.

정청래 민주당 대표는 이날도 조 대법원장 의혹을 부각했다. 정 대표는 이날 당 최고위원회의를 통해 "(조 대법원장은)결자해지하길 바란다. 깨끗하게 물러나시길 바란다"고 했다.

민주당 주도 정부조직법 개정안의 행정안전위원회 법안심사1소위원회 통과와 내란특별재판부 설치법 발의, 특검 압수수색 등으로 여야 민생경제협의체 첫 회의는 기약 없이 미뤄졌다.

국민의힘 원내 관계자는 "한 손으로 악수하고 다른 한 손으로는 칼을 찌르는 모습을 보여줄 순 없기 때문에 당분간 순연하기로 했다"며 "다만 추석 전이라도 원만하게 흘러가면 만나서 논의할 생각이 있다"고 말했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



