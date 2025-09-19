3000년 전 파라오 금팔찌 녹여 판 일당…손에 쥔 돈이 고작

당국 추적 피하려 금으로 녹여

수익 고작 560만 원 불과해

고대 이집트 파라오의 금팔찌를 훔쳐 판매한 일당이 당국에 붙잡힌 가운데, 이들은 추적을 피하기 위해 약 3000년 전 유물을 금으로 녹여 600만 원도 안 되는 헐값에 판매한 것으로 드러나 충격을 주고 있다. 18일 BBC와 CNN 등 외신은 이집트 내무부 발표를 인용해 수도 카이로의 대형 박물관에서 파라오 금팔찌가 도난당한 뒤 녹여졌다고 보도했다.

청금석 구슬로 장식된 해당 금팔찌는 이집트 제3중간기, 기원전 993~ 984년 재위했던 파라오 아메네모페의 유물이다. 다. 이집트 관광·유물부 AD 원본보기 아이콘

해당 유물은 지난 9일 이집트박물관 복원연구실 금고에서 사라졌다. 당국 조사 결과, 박물관의 복원 전문가가 이 유물을 빼돌려 상인에게 팔았고, 카이로 보석 가게 밀집 지역의 한 공방, 금 제련업자 등을 거쳐 다른 물품들과 함께 금으로 녹여진 것으로 드러났다. 청금석 구슬로 장식된 해당 금팔찌는 이집트 제3중간기, 기원전 993~ 984년 재위했던 파라오 아메네모페의 유물이다. 이 금팔찌는 이집트 타니스에서 파라오 프수센네스 1세의 무덤을 발굴하다 발견된 것으로 아메네모페는 원래 무덤이 도굴당한 뒤 이곳에 재매장된 상태였다.

3000년 전의 것으로 추정되는 이집트 파라오 금팔찌 절도 용의자 일당. 이집트 내무부 원본보기 아이콘

앞서 이집트 정부는 도난 사실을 파악한 직후, 이집트 내 모든 항구와 공항, 국경 지점에 팔찌 이미지를 배포한 뒤 대대적 수사에 나섰다. 당국은 결국 용의자 4명을 체포하고 금팔찌의 행방을 캐물었다. 그러나 이들은 금팔찌를 녹여 팔았다고 진술했고, 범죄 수익은 겨우 1만9400만 이집트파운드(약 560만 원)에 불과했다. 도난당한 후 경매에 내놓을 경우 수만 달러 이상의 가치를 평가받았을 것이라는 게 전문가 분석이다. 이를 녹여 버린 건 당국 추적을 피하기 위해서였던 것으로 추정된다. 한편 타흐리르 광장에 있는 이집트 박물관은 유명한 아메네모페 왕의 금 장례식 가면을 비롯해 17만점 이상의 유물을 소장하고 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>