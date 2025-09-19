[포토] 3500 향해 달리는 코스피

코스피 지수가 전 거래일 대비 0.07포인트 내린 3461.23에 개장한 19일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 코스닥 지수는 전 거래일 대비 0.97포인트 오른 858.08에 거래를 시작했다.







