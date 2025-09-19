본문 바로가기
[포토] 평당원 첫 與최고위원 박지원 "당원 의견 지도부 전달 통로 될 것"

김현민기자

입력2025.09.19 09:51

[포토] 평당원 첫 與최고위원 박지원 "당원 의견 지도부 전달 통로 될 것"
정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 박지원 신임 평당원 최고위원에 꽃다발을 전달한 뒤 최고위원들과 기념촬영을 하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

