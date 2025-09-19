[단독] 국가전략기술, 재생에너지 들어가고 원자력 빠지나

현 12대 국가전략기술 연내 개편 추진 중

과기부 "재생에너지 포함 검토"

이 대통령이 지적한 '원자력' 존치 여부 관심

정부가 국가전략기술에 재생에너지를 신규 편입할 방침이다. 반면 그동안 전략기술에 포함됐던 차세대 원자력은 존치 여부가 불투명해지면서 논란이 될 전망이다.

19일 과학계 및 관련업계에 따르면 한국과학기술단체총연합회가 전날인 18일 개최한 '국가전략기술 체계 고도화 오픈포럼'에서 신소영 과학기술정보통신부 전략기술육성과장은 "국가전략기술은 변화하는 기술 패권 경쟁 환경과 연구 현장의 수요를 반영해 재편될 것"이라며 "재생에너지를 새로운 전략기술 분야로 편입하는 방안을 검토 중"이라고 밝혔다. 그러면서 "연말까지 결론을 내릴 것"이라고 덧붙였다.

재생에너지를 전략기술에 포함한다는 내용은 과기정통부가 배포한 자료에는 없었다. 발표 과정에서 이를 추가한 것이다. 신 과장은 이와 관련해 "고민중인 부분이라 발표자료에는 넣지 않았다"고 말했다.

현재 국가전략기술은 윤석열 정부 때인 2022년 10월 확정됐다. 문재인 정부에서 지정한 10대 국가전략기술에 첨단 모빌리티와 차세대 원자력을 포함하면서 12개로 늘어났다. 재생에너지는 탈원전을 추진했던 문재인 정부에서도 국가전략기술에 포함되지 않았다.

국가전략기술에 재생에너지가 포함될 가능성이 커진 건 이재명 대통령 발언과 관련이 있다. 이 대통령은 취임 100일 기자회견에서 "대한민국이 가야 할 방향은 분명하다. 재생에너지 확대와 에너지 전환이 핵심"이라고 강조했다. 대통령이 직접 언급한 방향인 만큼 국가 전략기술에서도 재생에너지의 중요성을 직접 부각한 것이다.

반면 원자력은 전략기술에서 빠질 가능성을 배제할 수 없다. 차세대 원자력은 현 정부 국정과제에서도 제외됐다. 현재 12개 국가전략기술에는 소형모듈원자로(SMR)와 선진원자력시스템·폐기물 관리가 포함돼 있다. 이 대통령은 이미 "한국은 아직 독자적 SMR 기술이 없는 상황"이라고 지적하며 기존 전략기술의 실효성에 의문을 제기한 바 있다.

박인규 과기정통부 과학기술혁신본부장은 이날 행사 후 차세대 원자력의 존치 가능성을 묻는 말에 "SMR(소형모듈원전)은 지금 전 세계적으로 큰 관심을 모으고 있고 우리가 선도적으로 진입한 영역"이라면서 선을 그었다. 그는 "에너지 기술에는 장기적으로 핵융합도 있다"고 말했다.

전문가들은 이 같은 움직임에 비판적인 입장을 나타냈다. 이덕환 서강대 명예교수는 "이미 중국이 시장을 장악한 재생에너지 분야를 전략기술로 육성해도 성과가 있을지 의문"이라고 말했다.

과기정통부는 두차례의 오픈포럼 이후에도 전문가 의견을 추가 수렴한 뒤 올해 안에 국가전략기술 최종안을 확정·발표할 계획이다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr



