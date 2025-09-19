농협금융, 디지털 마인드 확산을 위한 사내 프로그램 운영

'Digital Learnch Time'

농협금융지주가 18일 임직원의 디지털 활용 역량을 높이고 새로운 변화와 도전을 장려하는 조직문화 확산을 위해 사내 프로그램 'Digital Learnch Time'을 운영한다고 밝혔다.

'Digital Learnch Time'은 'Learn'과'Lunch'를 결합한 합성어로, 점심시간을 단순한 휴식이 아닌 학습과 자기계발의 기회로 활용한다는 취지다. 임직원은 바쁜 일정 속에서도 자발적으로 참여해 업무와 생활 속에서 당장 적용 가능한 디지털 기술을 배우고, 이를 접목해 실질적인 성과들을 만들어갈 수 있도록 기획됐다.

농협금융은 18일 임직원의 디지털 활용 역량을 높이고 새로운 변화와 도전을 장려하는 조직문화 확산을 위해 사내 프로그램 'Digital Learnch Time'을 실시했다. 농협금융지주 AD 원본보기 아이콘

프로그램은 인공지능 전환(AX), 디지털 전환(DX) 등 최신 디지털 혁신 트렌드뿐만 아니라, 임직원의 관심도를 높일 수 있는 다채로운 주제를 다룰 예정이다. 간단한 도시락과 함께 편안한 분위기에서 강의를 듣고 자유롭게 토론하는 방식으로 운영되는 것이 특징이다.

이날 프로그램에 참여한 이재호 전략기획부문장은 "금융환경은 빠르게 변하고 있으며, 직원 한 사람 한 사람의 학습과 성장이 곧 조직의 경쟁력"이라며 "앞으로도 지속적인 자기계발과 디지털 혁신을 위한 새로운 시도로 더 나은 고객경험을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>