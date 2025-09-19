美 제재에도 혁신 신약 기어 올리는 中

美, 의약품 허가·거래 엄격 제한 검토에

혁신 신약 승인 30일로 단축

미국과 중국의 제약·바이오 산업을 둘러싼 패권 경쟁이 본격적으로 격화하고 있다. 미국이 중국산 의약품에 대한 제재와 규제 강화를 검토하자, 중국은 혁신 신약의 임상 승인 절차를 대폭 단축하며 맞대응에 나섰다.

19일 업계에 따르면 중국 국가약품감독관리총국(NMPA)은 최근 혁신 의약품 임상시험 신청의 심사·승인 기간을 기존 60일에서 30일로 단축한다고 발표했다. 이번 '패스트트랙' 정책은 화학의약품·생물학적 제제·한약 등 1류 혁신 신약을 대상으로 한다. 중국 정부는 "임상 연구의 질과 효율성을 높여 혁신 의약품 개발을 지원하겠다"고 밝혔다.

이 조치는 단순히 행정 절차를 줄이는 데 그치지 않는다. 신약 개발에는 평균 10년, 10억 달러(약 1조 3885억원), 10%의 성공률이라는 법칙이 있을 만큼, 제약·바이오 업계에서 속도는 기업 경쟁력과 직결된다. 한국바이오협회 바이오경제연구센터는 "더 빠른 규제 검토는 글로벌 R&D(연구개발) 네트워크에서 중국의 매력을 높인다"며 "초기 단계의 다국적 협력을 촉진하고 라이선스 및 자금 조달 협상에서 교섭력을 강화할 수 있다"고 설명했다.

이번 조치는 미국 도널드 트럼프 행정부의 잇단 중국 제약·바이오산업 견제 정책 이후에 나왔다. 최근 미국 정부는 중국산 의약품의 허가와 거래에 엄격한 제한을 가하는 행정명령을 검토하고 있다. 또한 미국은 상원을 통해 중국 바이오기업 견제를 골자로 한 생물보안법 제정을 재추진 중이며, 정부 차원에서 중국 신약후보 기술이전과 투자 등을 사실상 차단하기 위한 방안을 추진 중이다. 이러한 움직임 속에 미국 BMS(브리스톨마이어스스퀴브)는 중국에 본사를 둔 합작 투자회사 '중미 상하이 스퀴브 파마슈티컬스'(SASS)의 지분 60%를 매각하는 등 미국과 중국의 의약품 공급망이 서서히 분리되는 모습이다.

미국의 견제 속에서도 중국의 혁신 신약 개발은 성과를 내고 있다. 중국 산업증권에 따르면 올해 8월 말까지 중국 기업들은 총 83건의 라이선스 아웃 계약을 체결했는데, 이는 전년 동기 대비 57% 증가한 수치다. 거래 금액도 845억 달러(약 117조 3282억원)로 185% 급증했다. 미국의 제재가 본격화될 경우 협상력이 약화될 수 있다는 우려가 있지만, 승인 절차 단축은 이러한 불확실성을 완화하고 해외 파트너십 확대를 뒷받침하는 카드로 작용한다.

제약·바이오 업계 관계자는 "양국의 대립은 글로벌 신약 승인과 공급망 전반에 영향을 미칠 것"이라며 "중국과 미국의 불확실성이 커질수록 기술력과 신뢰성 있는 규제 환경을 갖춘 한국 기업에 대한 글로벌 협력 수요가 늘어날 수 있다. 동시에 양국의 패권 다툼이 심화되면 한국 기업들이 전략적 선택을 강요받을 가능성도 공존한다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>