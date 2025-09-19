본문 바로가기
러 극동 캄차카서 규모 7.8 지진…"쓰나미 경보 발령"

김민영기자

입력2025.09.19 05:31

숏뉴스
지난 7월30일에도 8.8 강진 발생

19일 오전 3시58분께(한국시간) 러시아 극동 캄차카반도 페트로파블롭스크캄차츠키 인근 해역에서 규모 7.8의 강진이 발생했다고 로이터통신이 미 지질조사국(USGS)을 인용해 보도했다.


러 극동 캄차카서 규모 7.8 지진…"쓰나미 경보 발령"
러시아과학아카데미 지구물리연구소도 캄차카 반도 연안에서 규모 7.2의 지진이 발생했다고 밝혔다. 진앙은 북위 53.38도, 동경 159.92도이며 진원의 깊이는 123㎞다. 캄차카반도는 태평양 '불의 고리'에 걸쳐 있어 화산과 지진 활동이 왕성한 지역이다.

블라디미르 솔로도프 캄차카 주지사는 텔레그램에서 "반도 동부 해안에 쓰나미 경보가 발령됐다"며 "캄차카 연안 지진 발생 후 모든 기관에 최고 경계 태세를 발령했다"고 말했다.


러시아 비상사태부는 캄차카반도 연안에 최고 1.5ｍ의 파도가 발생할 수 있다고 경고했다고 리아노보스티통신이 전했다.


지난 7월 30일에도 캄차카반도 바다에서 1952년 이후 가장 강력한 규모 8.8 강진이 일어나 인근 지역에 비상사태가 선포되고 쓰나미 경보가 발령됐다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
