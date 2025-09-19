[르포]"건설사 때리기에 취업문 닫힐까 걱정"…채용설명회 청년들의 한숨

건설협회 주최 합동설명회 6년만 부활

정부 압박에 채용 줄어들까 우려도

현대·GS·호반·계룡 등 23곳 참여

취준생 500명 이상 몰려 열기 후끈

AI 모의면접·퍼스널컬러 상담 지원

"지난해부터 건설업이 어렵다는 얘기를 계속 들어왔어요. 최근 정부가 건설사들을 강하게 압박하는 발언도 이어지다 보니 불안했어요. 혹시 채용이 줄어들지 않을까 걱정됐습니다."

인하대 대학원에서 토목공학을 전공하는 마수빈(24)씨는 18일 서울 강남구 건설회관에서 열린 '2025 스마트건설 청년인재 채용설명회'를 찾은 이유를 이렇게 설명했다. 설계 직무를 희망하는 그는 "석사 과정을 마친 뒤 전공을 살려 엔지니어링 업체에 취업하고 싶어 이 자리에 왔다"라고 했다.

현대건설의 이호원 책임매니저가 채용설명회를 진행하고 있다. 오유교 기자. AD 원본보기 아이콘

건설업계에 관심이 많은 취업준비생인 만큼 새 정부 들어 건설안전을 겨냥한 대통령 발언과 '노동안전 종합대책' 등을 대부분 인지하고 있었다. 서울의 한 대학에서 안전공학을 전공 중인 한 학부생은 오히려 현재 상황을 기회로 받아들였다. 그는 "정부가 건설사를 겨냥한 발언을 많이 해서 채용이 줄어들까 걱정했지만, 안전 분야만큼은 줄일 수 없는 영역이라 기회가 있다고 본다"며 "내년 졸업을 앞두고 세부 채용 기준을 직접 확인하고 싶어서 왔다"고 말했다.

이번 합동 채용설명회는 대한건설협회가 주최하고 국토교통부·건설동행위원회·건설산업사회공헌재단·인쿠르트 등이 후원했다. 코로나19 이후 끊겼다가 올해 6년 만에 부활한 행사다. 올해는 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 58,000 전일대비 100 등락률 +0.17% 거래량 566,468 전일가 57,900 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 뉴질랜드 해안가에 韓 기술로 고가주택 짓는다정부 '중대재해 근절' 칼 빼들자…건설업계 "처벌 누적 땐 주택 공급 차질"현대건설, 이라크서 4.4조 해수처리시설 수주 전 종목 시세 보기 close · GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 19,180 전일대비 180 등락률 +0.95% 거래량 380,837 전일가 19,000 2025.09.18 15:30 기준 관련기사 정부 '중대재해 근절' 칼 빼들자…건설업계 "처벌 누적 땐 주택 공급 차질""GS건설, 기회의 땅 베트남서 달린다"[클릭 e종목]새만금~전주, 노령산맥 뚫고 43분 단축…물류 황금길 열린다[르포] 전 종목 시세 보기 close ·호반건설·계룡건설·제일건설·우미건설·금호건설·두산건설·동부건설·아이에스동서·도화엔지니어링 등 민간 11곳, 한국도로공사·주택도시보증공사(HUG) 등 건설 관련 공기업 8곳, 건설공제조합 등 협회·단체까지 총 23곳이 참여했다. 이들이 올해 하반기 채용할 인원은 약 1500명으로 예상된다.

주최 측에 따르면 사전예약 인원이 약 400명이었는데 실제로는 이를 웃도는 500명 이상이 현장을 찾은 것으로 추산된다. 개별 기업 설명회를 진행한 2층 대강당 좌석 160개는 오전에 일찍 들어찼다. 수십명은 복도에 서서 설명회를 들었다. 취준생들은 펜과 노트북, 태블릿으로 발표 내용을 받아 적으며 대학 강의실을 방불케 하는 분위기를 연출했다.

현대건설 채용 설명회 시간에는 '중고신입을 더 선호하나요?' '현장 경험이 꼭 필요한가요?' 등 최근 '경력직 신입'을 선호하는 사회적 분위기에 대한 우려 섞인 질문이 쏟아졌다. 현대건설 인사실의 이호원 책임매니저는 "신입 지원자가 경력이 없는 것은 당연하다"며 "우리 회사는 중고 신입이라고 해서 따로 우대하지 않는다"고 말했다. 이어 "다만 신입으로 들어오면 무조건 현장에 배치되기에 현장 근무 의지를 어필하는 것은 도움이 될 수 있다"고 했다.

기업별 부스에서 취준생들이 상담순서를 기다리며 대화를 나누고 있다. 오유교 기자. 원본보기 아이콘

기업들은 각자 부스를 차려 취준생들을 맞았다. 현대건설 상담 부스에는 사람이 몰려 테이블을 하나 더 늘려 운영하기도 했다. 상담은 음식점의 '테이블링' 서비스처럼 대기 번호를 받고 알림이 오면 순서대로 들어가는 방식으로 진행됐다. 또한 퍼스널컬러 컨설팅 부스에는 수십 명이 줄을 설 정도로 인산인해를 이뤘다.

행사 관계자는 "요즘 퍼스널 컬러가 유행인데다, 면접에서 조금이라도 잘 보이기 위해 참가자들이 몰린 것 같다"며 "밖에서 전문 컨설턴트 상담을 받으면 시간과 비용이 제법 드는데 여기선 무료이기에 인기가 예상보다 많았다"고 말했다.

행사 현장에는 이 외에도 인공지능(AI) 모의 면접, 무료 이력서 사진 촬영 등 다양한 부대 프로그램이 운영됐다. 올해는 특히 스마트건설기술 홍보부스가 운영되면서 참가자들이 실제 현장에 적용되는 최신 기술을 직접 접할 수 있었다. 대한건설협회 관계자는 "불황에도 건설업을 향한 청년층의 관심과 수요층이 여전히 두텁다는 사실이 확인된 자리였다"며 "국내 주요 건설사와 공기업이 한자리에 모였던 대규모 행사인 만큼 건설 분야 취업을 희망하는 청년에게 실질적인 기회가 됐길 바란다"고 말했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>