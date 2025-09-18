본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

김광열 영덕군수, 교통망 확충 현장 점검… 지역 활성화 기대

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.18 13:08

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

포항-영덕 고속도로, 강구대교, 안동-영덕 도로 개량 등 관광·물류 촉진

김광열 경북 영덕군수는 지난 17일 지역 교통망 확충에 큰 역할을 할 포항-영덕 고속도로 공사, 강구대교 건설공사, 국도 34호선 안동-영덕 도로 개량 사업 현장을 차례로 방문해 공사 진행 상황을 점검하고 관계자들을 격려했다.

교통망 확충 현장을 점검하고 관계자들을 격려하는 김광열 영덕군수(오른쪽). 영덕군 제공

교통망 확충 현장을 점검하고 관계자들을 격려하는 김광열 영덕군수(오른쪽). 영덕군 제공

AD
원본보기 아이콘

현재 포항∼영덕 고속도로는 공정률 97%로, 오는 11월 개통을 목표로 막바지 공사에 속도를 내고 있으며, 개통 시에는 국도 7호선의 정체 해소와 함께 운행거리 6㎞(37→31㎞), 주행시간 20분(39→19분)이 단축돼 관광객 유치와 물류비 절감 등 지역 산업 활성화가 기대된다.


이어, 강구대교 건설은 공정률 84.5%로 내년 10월 준공을 목표로 추진되고 있으며, 국도 34호선 안동∼영덕 구간 도로 개량 사업은 공정률 85.26%로 올해 12월 개통을 앞두고 있다.

이날 현장을 방문한 김광열 군수는 공사 진행 현황에 대한 설명을 들은 후 사업이 안전하게 마무리될 수 있도록 시공사와 지자체 간의 적극적인 협력을 강조했다.


김 군수는 "군민이 염원하고 지역발전의 밑바탕이 될 교통망 확충 사업인 만큼 안전하게 마무리될 수 있도록 시공사와 지자체가 끝까지 긴밀한 협력체제를 구축해 나갈 것"이라며 "세 사업 모두 교통 편의를 높이고 지역경제 활성화에 큰 보탬이 될 수 있도록 최선을 다해 달라"라고 격려했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점주의 비결 "치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

박물관에 있던 3000년된 파라오 금팔찌 사라져…이집트 발칵

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

'3000억 횡령' 박삼구 前 금호 회장, 1심 징역 10년 →2심 징역형 집유

새로운 이슈 보기