김광열 영덕군수, 교통망 확충 현장 점검… 지역 활성화 기대

포항-영덕 고속도로, 강구대교, 안동-영덕 도로 개량 등 관광·물류 촉진

김광열 경북 영덕군수는 지난 17일 지역 교통망 확충에 큰 역할을 할 포항-영덕 고속도로 공사, 강구대교 건설공사, 국도 34호선 안동-영덕 도로 개량 사업 현장을 차례로 방문해 공사 진행 상황을 점검하고 관계자들을 격려했다.

교통망 확충 현장을 점검하고 관계자들을 격려하는 김광열 영덕군수(오른쪽). 영덕군 제공 AD 원본보기 아이콘

현재 포항∼영덕 고속도로는 공정률 97%로, 오는 11월 개통을 목표로 막바지 공사에 속도를 내고 있으며, 개통 시에는 국도 7호선의 정체 해소와 함께 운행거리 6㎞(37→31㎞), 주행시간 20분(39→19분)이 단축돼 관광객 유치와 물류비 절감 등 지역 산업 활성화가 기대된다.

이어, 강구대교 건설은 공정률 84.5%로 내년 10월 준공을 목표로 추진되고 있으며, 국도 34호선 안동∼영덕 구간 도로 개량 사업은 공정률 85.26%로 올해 12월 개통을 앞두고 있다.

이날 현장을 방문한 김광열 군수는 공사 진행 현황에 대한 설명을 들은 후 사업이 안전하게 마무리될 수 있도록 시공사와 지자체 간의 적극적인 협력을 강조했다.

김 군수는 "군민이 염원하고 지역발전의 밑바탕이 될 교통망 확충 사업인 만큼 안전하게 마무리될 수 있도록 시공사와 지자체가 끝까지 긴밀한 협력체제를 구축해 나갈 것"이라며 "세 사업 모두 교통 편의를 높이고 지역경제 활성화에 큰 보탬이 될 수 있도록 최선을 다해 달라"라고 격려했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



