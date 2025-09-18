본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

법원, '내란사건 담당' 형사25부에 법관 추가…특검 사건 신속재판 방안 마련

염다연기자

입력2025.09.18 13:01

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

법원, 특검 재판 집중지원 방안 마련
특검 재판부에 일반 사건 배당 조정
재판중계준비팀도 구성해 가동

서울중앙지법이 3대 특별검사(내란·김건희·채상병)기 기소한 사건의 신속하고 공정한 재판 진행을 위해 법관을 증원하는 등 재판지원 방안을 마련한다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

18일 서울중앙지법은 언론공지문을 통해 "오는 20일부터 형사합의25부(부장판사 지귀연)에 법관 한 명이 추가 배치된다"며 "추가 배치된 법관은 형사25부의 일반 사건 등을 담당할 예정"이라고 밝혔다. 재판장을 포함한 기존 판사 3명의 재판 부담을 덜어주고 특검 재판에 집중하도록 지원하기 위한 조처다.


현재 형사25부는 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 등 다수 내란 사건 재판과 함께 일반 사건도 맡고 있다.

서울중앙지법은 특검 사건이 배당되는 경우 가중치를 부여해 특검 사건을 담당하는 재판부의 업무 부담이 완화되도록 했다. 특검 사건 1건이 배당될 때 향후 일반 사건 5건은 배당하지 않는 식이다. 새로 접수된 사건뿐만 아니라 현재 재판 중인 사건에도 소급 적용한다.


또 특검 사건 담당 재판부의 참여관과 주무관, 속기사, 법원 경위 등 직원 충원과 함께 법원행정처에 형사합의부 증설을 위한 법관 증원도 요청했다.


서울중앙지법은 "법원 청사 내 형사법정이 부족한 상황으로, 형사법정 1개소(중법정) 설치 공사가 내년 상반기 완공을 목표로 진행 중"이라며 "해당 공사가 완료되면 법정 부족 문제가 다소나마 해소될 것으로 기대된다"고도 밝혔다.

아울러 서울고법과 중앙지법은 특검법에 따른 재판 중계에 대비해 중계가 실시될 수 있도록 '서울법원종합청사 재판중계준비팀'을 구성했고, 현재 관련 부서에 대한 예산 요청, 중계 설비 및 인력 마련 등의 활동을 하고 있다고 설명했다. 특검법에 따르면 특검이 기소한 사건 재판의 공개와 중계가 가능하다.


중앙지법은 "위와 같은 방안들 외에도 신속하고 공정한 재판을 위한 각종 방안을 계속 강구하겠다"고 밝혔다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점주의 비결 "치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

박물관에 있던 3000년된 파라오 금팔찌 사라져…이집트 발칵

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

'3000억 횡령' 박삼구 前 금호 회장, 1심 징역 10년 →2심 징역형 집유

새로운 이슈 보기