신한카드 "소상공인 소비쿠폰 효과…영세 가맹점 매출 15% 증가"

연매출 3억 이하 영세 가맹점

쿠폰 지급 후 연매출 15.4%↑

신한카드는 민생회복 소비쿠폰으로 영세 중소가맹점 매출과 가맹점주 개인 소비 증가 효과를 확인했다고 18일 밝혔다.

신한카드 빅데이터연구소가 민생회복 소비쿠폰 지급 전 3개월 평균과 지급 후 1개월 동안의 영세 중소가맹점의 매출액 변화를 분석한 결과, 연매출 3억원 이하 가맹점의 매출 증가율은 15.4%였다.

가맹점 규모별로 보면 연매출 3억원 초과 5억원 이하 가맹점 6.4%, 5억원 초과 10억원 이하 5.9%, 10억원 초과 30억원 이하 6.5%였다. 규모가 작은 영세 가맹점일수록 매출 증가 효과가 중소 가맹점보다 2배 이상 컸다.

매출 증가에 따라 가맹점주의 개인 소비도 늘어난 것으로 파악됐다. 연매출 3억원 이하 가맹점주의 인당 카드 이용액은 12.6% 증가했다. 증가율이 가장 높았다.

5억원 이하 가맹점주와 10억원 이하 가맹점주는 각각 8.8%, 2.6% 느는 데 그쳤고, 30억원 이하 가맹점주는 오히려 0.2% 감소하는 걸로 나타났다.

가맹점 규모가 작을수록 가맹점주의 소비 여력이 더욱 증대되는 효과가 뚜렷하게 나타나는 것으로 확인됐다.

특히 가맹점주의 경우 일반 개인과 달리 민생회복 소비쿠폰을 가맹점 홍보를 위해 광고대행사에 지출하거나 일반 사무용품 구매에 활용하는 등 사업 필요 경비로 활용하는 경향을 보였다.

신한카드 관계자는 "전 국민에게 지급한 민생 회복 소비 쿠폰이 소비 진작 효과뿐 아니라 경제 선순환을 위한 마중물 역할을 톡톡히 해낸 것으로 풀이된다"고 설명했다.

한편 신한카드 '소상공인 경제고충지수' 자료에 따르면 지난달 기준 영세 가맹점(연매출 3억원 이하)과 일반 가맹점의 경제고충지수는 각각 87.9, 81.3으로 집계됐다. 2022년 이후 가장 낮은 수치다. 민생회복 소비쿠폰 효과가 컸던 것으로 풀이된다.

카드 데이터를 비롯한 미시 경제지표 15개와 거시 경제지표 5개를 결합해 소상공인 체감 고충을 표준화하는 방식으로 지수를 뽑아냈다. 수치가 높을수록 소상공인의 경제적 고충이 높음을 의미한다. 지난해 금융위원회 '서민, 자영업자 지원방안 마련 태스크포스(TF)'에서 수치를 처음 제시한 바 있다.





