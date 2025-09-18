고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

국내 최초 수상 대중교통 '한강버스'가 18일 첫 운항을 시작한 가운데 고민정 더불어민주당 의원이 오세훈 서울시장이 추진한 '한강버스'를 비판했다.

한강버스의 모습. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

고민정 더불어민주당 의원은 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "출퇴근용으로 한강버스를 만든다고 하지 않았느냐"며 "두 시간이면 제주도도 다녀오겠다"고 지적했다.

18일 첫 운항을 시작한 한강버스는 국내 최초의 수상 대중교통으로 마곡에서 잠실까지 총 28.9㎢ 구간을 127분에 운행한다. 요금은 성인 편도 3000원이며 기후동행카드에 5000원을 추가하면 무제한 탑승이 가능하다. 서울시는 3개월간 시범 운항을 거쳐 이날부터 정식 운영에 돌입했다고 설명했다.

그러나 일각에서는 출퇴근 교통수단으로는 현실성이 떨어진다는 지적이 나온다. 마곡에서 잠실까지 지하철 9호선 급행을 이용하면 약 40분이 걸리는데 한강버스는 두 배 이상 시간이 걸리기 때문이다.

고민정 더불어민주당 의원의 모습. 아시아경제DB 원본보기 아이콘

더불어민주당은 한강버스를 두고 특혜·혈세 낭비 논란을 거듭 제기하고 있다. 백승아 더불어민주당 원내대변인은 지난달 국회 소통관 브리핑에서 "서울시의 한강버스 사업은 전형적인 특혜 행정과 혈세 낭비의 민낯을 드러내고 있다"며 "철저한 독립 감사가 필요하다"고 강조했다.

한편 한강버스는 18일 오전 11시부터 마곡-망원-여의도-옥수-압구정-뚝섬-잠실 총 7개 선착장을 오가게 된다. 국내에서 처음 도입되는 수상 대중교통 수단인 만큼 안전과 서비스 품질 등을 종합적으로 고려해 초기에는 총 8척의 선박이 하루 14회 운항한다. 소요 시간은 마곡에서 잠실까지 127분, 여의도에서 잠실까지 80분이다





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>