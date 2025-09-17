소호뱅크 "제4인뱅 탈락했지만 소상공인 전문은행 설립 의지 변함 없어"

금융위, 제4인뱅 예비인가 신청사 모두 불허 결정

제4인터넷전문은행의 가장 유력한 후보로 꼽혔던 한국소호은행 컨소시엄이 제4 인뱅 예비인가 결과에 대해 받아들인다면서도 소상공인 전문은행 설립에 대한 의지를 분명히 했다.

17일 금융위원회는 소호은행을 비롯해 소소뱅크, 포도뱅크, AMZ 뱅크 등 4곳 모두 예비인가를 불허했다.

소호은행은 이날 입장문을 통해 "심사 결과를 겸허히 받아들이고, 심사 과정에서 제기된 미비점을 보완해 소상공인 전문은행 설립이라는 목표를 향해 다시 나아가겠다"고 밝혔다.

금융위는 "외부평가위원회가 신청사들을 평가한 결과 은행업 예비 인가를 받기에는 부적합하다고 판단했다"며 "금감원은 이러한 의견을 고려해 예비인가를 불허하는 내용의 심사 결과를 금융위에 제출했다"고 설명했다.

가장 유력후보로 꼽힌 소호은행은 소상공인 금융 기회 확대, 기술기업의 금융접목 혁신성 등에 대해서는 긍정적으로 평가받았으나 대주주 자본력, 영업 지속 가능성 및 안정성 부분에서 미흡하다는 평가를 받았다.

소소뱅크 역시 소상공인에 금융 기회를 확대한다는 측면은 긍정적이지만, 대주주가 불투명하고 자본력과 추가 자본출자 가능성 등에서 미흡하다는 평가를 받았다.

포도뱅크와 AMZ뱅크 역시 대주주가 불투명하고 자본력이 부족하다는 지적을 받았다.

김동호 한국신용데이터 대표는 즉각 입장문을 내고 "이번엔 소상공인을 위한 첫 번째 은행이 실현되지 못했으나 곧 도달할 수밖에 없는 미래임을 확신한다"며 "대통령의 공약대로 금융 약자와 소상공인을 위한 인터넷전문은행이 만들어진다면 그것은 반드시 한국소호은행 컨소시엄일 것"이라고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>