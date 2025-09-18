金 너무 올라 부담스럽다면…대체 투자처로 주목받는 '은'

올들어 은 33% 상승률 기록

실버바·실버뱅킹도 덩달아 '쑥'

금값이 사상 최고치를 기록하며 투자처로 각광받는 가운데 덩달아 '은'에 대한 관심도 높아지고 있다. 국제 은 가격이 2011년 이후 13년 만에 최고치를 경신하면서다. 올해 들어 금이나 비트코인보다 높은 상승률을 보이면서 국내 은행을 통한 '실버바', '실버뱅킹' 판매액도 증가한 것으로 나타났다.

18일 금융권에 따르면 시중은행 중 실버바를 판매하는 KB국민·신한·우리·NH농협은행의 16일 기준 누적 실버바 판매액은 56억9603만 원을 기록했다. 지난해 한 해 동안의 판매액(7억9981만원)보다 7배가량 늘어난 규모다. 은행별로도 3분기가 채 되기 전에 지난해 판매액의 두 배가 넘는 실적을 올렸다.

국내 은행 중 유일하게 실버뱅킹 상품 '실버리슈'를 판매하는 신한은행은 16일 기준 2만218좌를 기록하며 2만좌를 돌파했다. 지난해 9월 1 6557좌에서 1년 새 3661좌가 늘어난 것이다. 잔액은 434억원에서 847억원으로 95% 증가했다.

은 관련 상품이 재테크 수단으로 주목받는 배경은 국제 은 가격 상승이다. 뉴욕상품거래소에 따르면 국제 은 가격은 16일(현지시간) 기준 온스당 42.92달러를 기록했다. 이는 2011년 이후 최고치로, 연초 이후 상승률은 금(29%)이나 비트코인(22%)보다 높은 33%에 달했다. 지난 1년간으로 범위를 확대하면 은 가격은 55%나 올랐다. 국내 은 가격도 상승세다. 한국금거래소에 따르면 은 1돈(3.75g)은 현재 8190원을 기록했다.

통상 은 가격은 금 가격과 연동해 움직이는 경향을 보이지만, 최근에는 산업 수요가 더해지며 금보다 가파른 오름세를 보이고 있다. 은은 금과 달리 절반 이상이 산업용으로 쓰이며, 친환경 에너지·전기차·인공지능(AI) 관련 분야에서 필수적으로 사용되면서 수요가 꾸준히 창출되고 있다. 하나금융연구소에 따르면 지난 10년간 은의 산업 수요는 40% 가까이 증가했다.

공급 여건도 은 가격을 끌어올리는 요인이다. 은광에서 직접 생산되는 은은 전체의 4분의 1에 불과하고, 나머지 약 70%는 금·구리 등 비철금속의 부산물로 생산된다. 이처럼 공급 탄력성이 낮은 데다, 환경 규제 강화와 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확산으로 은광 개발이 제한되면서 은 공급의 비탄력성이 높아지고 있다.

향후 은 가격은 더 오를 것이라는 전망이 우세하다. 금 대비 저평가된 안전자산이라는 인식과 함께, 국가 차원에서 은을 전략적으로 활용하려는 움직임이 나타나고 있기 때문이다. 금 대비 은의 가치를 평가하는 금은비는 약 1대 90 수준으로 역사적으로 매우 낮은 편이다. 러시아 중앙은행은 2024년 말 은을 국가 비축자산에 포함하겠다는 방침을 공식화하는 등 전략 자산으로 활용을 확대하고 있다.

황선경 하나금융연구소 연구원은 "안전자산에 대한 관심이 높아지는 가운데 금값이 고공 행진을 이어가면서 대안으로 은에 대한 관심이 증가하고 있다"며 "기술 발전, AI 기반 인프라 확대, 전기차 보급, 친환경 에너지 전환 기조는 향후 은 수요 확대를 더욱 가속화할 것"이라고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



