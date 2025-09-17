본문 바로가기
"주택공급은 속도전" 지자체·공공기관 독려한 국토차관

최대열기자

입력2025.09.17 16:02

이상경 국토교통부 1차관은 17일 공공주택 공급을 담당하는 주요 관계기관과 함께 공급 점검회의를 열었다.


회의에는 국토부를 비롯해 서울시·경기도·인천시 등 수도권 광역지자체, 한국토지주택공사(LH)와 서울주택도시개발공사(SH), 경기주택도시공사(GH), 인천도시공사 등 관련 공기업이 참석했다. 국토부는 지난해부터 공공주택 공급계획 이행현황을 관리하기 위해 정례적으로 점검회의를 해왔다.

이날 회의에서는 지난 7일 정부가 발표한 주택공급 확대방안을 실행하기 위한 기관 간 협력방안을 논의했다. 올 상반기 공공주택 공급계획 실적과 하반기 추진계획도 다뤘다. 이 차관은 "주택공급의 중심축인 공공의 역할과 책임이 막중하다"면서 "수도권 135만호 착공 목표는 달성에 따른 국민 체감 효과가 크지만 달성에 필요한 노력 또한 몇 곱절 이상"이라고 말했다.


이어 "국민과 한 약속을 반드시 지킬 수 있도록 각 기관이 비상한 각오로 속도전에 임해 달라"고 독려했다. 올해 공공주택 공급계획과 관련해서는 "이미 계획된 목표는 흔들림 없이 이행해야 한다"면서 "특히 올해 상반기 착공과 인허가 물량이 목표 1만호를 넘어선 것은 의미 있는 성과"라고 덧붙였다.


이 차관은 "주택공급은 정부 혼자만의 힘으로는 성과를 내기 어려운 과제"라며 "'충분한 주택의 신속한 공급'이라는 공동의 목표 아래 정부, 지자체, 공사, 업계가 하나의 팀이 돼 역량을 결집해달라"고 당부했다.




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

