"기관장이 직접 상담"…새만금 수변도시 첫 분양 파격 홍보

최서윤기자

입력2025.09.17 14:55

KTX익산역서 지역주민·이용객과 1:1 소통

새만금개발공사가 '첫 분양'을 앞두고 현장에서 수요자와 직접 만나는 홍보전에 나섰다.


공사는 17일 KTX 익산역에서 새만금 수변도시 홍보 행사를 열고 근린생활시설 용지(8820㎡)와 단독주택용지(2만242㎡)에 관심 있는 방문객들을 대상으로 기관장과 경영진이 직접 1대1 상담을 진행했다. 현장에서 나온 질문과 의견을 경청하며 향후 분양 전략에 반영하겠다는 취지다.

전북 김제시 새만금 수변도시 조감도. 새만금개발공사

이날 행사에는 카카오톡 참여 이벤트 등 프로그램도 마련돼 방문객들이 직접 의견을 남기고 공사와 소통하는 자리가 됐다. 방문객들은 "기관장과 경영진이 직접 나와 현장 목소리를 들어주니 신뢰가 높아졌다"는 반응을 보였다.


공사는 이번에 수집한 의견을 맞춤형 상품 개발에 활용해 첫 분양을 안정적으로 추진하고, 수변도시의 지속 가능한 성장 기반을 다지겠다는 계획이다.


나경균 사장은 "단순한 홍보가 아니라 현장에서 수요자와 직접 만나 의견을 경청하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 현장 중심 소통을 강화해 첫 분양을 성공적으로 이끌고 수요자의 기대에 부응하는 전략을 마련하겠다"고 말했다.

새만금개발공사 분양상담센터 카카오톡 QR코드. 새만금개발공사

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
