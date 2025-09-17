본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]파라다이스, 中 관광객 증가 기대감에 6%↑…신고가

송화정기자

입력2025.09.17 10:17

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

파라다이스 가 중국 관광객 증가 기대감에 이틀 연속 상승세를 지속하며 장중 52주 신고가를 기록했다.


17일 오전 10시12분 현재 한국거래소에서 파라다이스는 전일 대비 1300원(6.10%) 오른 2만2600원에 거래되고 있다. 장중 2만2900원까지 오르며 52주 신고가를 다시 썼다.

이같은 강세는 중국 관광객 증가 기대감에 따른 것으로 풀이된다. 다음 달 중국 국경절 연휴를 앞두고 이달 29일부터 중국인 단체 관광객의 무비자 입국이 한시 허용된다.


또한 시진핑 중국 국가주석이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한할 것이라는 소식도 영향을 미친 것으로 보인다. 이날 조현 외교부 장관은 중국 베이징으로 출국하기 전 김포공항에서 취재진과 만나 "APEC 회의에 시 주석이 방한할 것으로 알고 있다"며 "그에 관해 구체적 내용을 서로 협의하게 될 것"이라고 말했다.

[특징주]파라다이스, 中 관광객 증가 기대감에 6%↑…신고가
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

치즈버거·감자튀김 매일 먹였더니…단 4일 만에 뇌 기능이 갑자기

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

송언석 '노상원 수첩' 발언 인정…"유감, 샤우팅 늘 있는 일"

새로운 이슈 보기