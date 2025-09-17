셀트리온제약·벡톤디킨슨, 파트너십 체결…글로벌 PFS CMO 사업 본격화

글로벌 시린지 선도기업과 장기적 파트너십 구축

셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 53,400 전일대비 800 등락률 -1.48% 거래량 21,834 전일가 54,200 2025.09.17 10:07 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불''상법 개정' 분할·합병 어려워져…주목받는 셀트리온 사례[Invest&Law][힘세지는 행동주의]③기업 '적법 절차' 따라야 공격 피한다 전 종목 시세 보기 close 은 글로벌 시린지 제조·공급사 벡톤디킨슨(BD) 및 BD코리아와 전략적 파트너십을 위한 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

(왼쪽부터)제프리 첸 BD(벡톤디킨슨) 아시아지역 부사장과 유영호 셀트리온제약 대표이사, 제이슨 황 BD코리아 사장이 16일 진행된 셀트리온제약-벡톤디킨슨BD코리아와 전략적 3자 협약 체결식에서 기념촬영을 하고 있다. 셀트리온제약 AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 셀트리온제약은 BD사와 장기 파트너십을 구축하고 글로벌 고객사 확보를 위한 협력 방안을 모색하게 된다. 셀트리온제약의 의약품 위탁생산(CMO) 역량과 BD의 글로벌 시린지 고객 네트워크를 결합해 국내외 제약사들을 대상으로 프리필드시린지(PFS) CMO 사업을 본격 전개해 나간다는 계획이다.

특히 BD가 운영하는 CMO 파트너십 프로그램을 적극 활용해 BD의 주요 글로벌 고객사들에 셀트리온제약의 PFS CMO 역량을 홍보할 예정이다. 해당 프로그램은 BD가 자신들의 글로벌 고객사를 전도유망한 CMO 기업과 연결시켜 주는 일종의 네트워킹 서비스다. 고객사의 요청에 따라 적합한 CMO 기업을 추천하고 사업적으로 연결하는 기능을 제공한다.

셀트리온제약은 PFS 사업 성장에 따른 수요 증가 대응을 위해 청주공장 생산 라인 증설에도 나섰다. 현재 청주공장은 지상 3층, 연면적 2315㎡(약 700평) 규모의 PFS 생산라인을 보유하고 있으며, 원료의약품(DS)의 조제부터 충전, 이물검사, 조립, 라벨링 및 포장에 이르는 전 공정을 수행할 수 있다. 해당 라인은 연간 최대 1600만 시린지를 생산할 수 있는 가운데, 셀트리온제약은 2030년까지 청주공장 내 4100평 여유 부지에 추가 생산 라인을 구축한다는 계획이다. 증설이 마무리되면 셀트리온제약의 PFS 생산 규모는 현재 수준의 3배까지 늘어날 전망이다.

셀트리온제약 청주공장은 지난 2023년 글로벌 GMP 인증을 완료하고, 현재 셀트리온 자가면역질환 치료제 '램시마SC'와 '유플라이마'를 주력으로 생산하고 있다. 또한 오토인젝터(AI), 프리필드시린지, 프리필드시린지-S 등 3가지 유형의 PFS 제형 의약품 생산이 가능하다. 특히 수요가 높은 오토인젝터 타입과 프리필드시린지-S타입을 동시에 생산할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.

셀트리온제약 관계자는 "이번 협약은 BD의 글로벌 고객 네트워크를 활용해 회사의 PFS CMO사업을 세계 시장으로 확장하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "셀트리온제약만의 차별화된 PFS 생산 역량을 지속적으로 강화해 나가면서 글로벌 CMO 사업 경쟁력을 높여 신규 고객 확보를 더욱 가속화해 나가겠다"고 말했다.





