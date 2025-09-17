본문 바로가기
유통

서울신라호텔, 외국인 고객 대상 K팝 댄스·숏폼 제작 교육

김흥순기자

입력2025.09.17 08:32

월드케이팝센터와 K컬처 체험 프로그램 운영

서울신라호텔은 K팝 전문 교육기관인 '월드케이팝센터'와 외국인 투숙객을 위한 K컬처 프로그램을 선보인다고 17일 밝혔다.


서울신라호텔 전경. 서울신라호텔 제공

월드케이팝센터는 국내 최초이자 최대 규모의 K팝 종합 전문기관으로 전문화된 커리큘럼을 제공하고 있다. 이번 협력을 통해 월드케이팝센터는 서울신라호텔 외국인 고객만을 위한 특별 프로그램을 운영한다.

구체적으로 ▲짧은 시간 안에 K팝 댄스를 배우고 숏폼 콘텐츠를 제작해보는 '숏폼 챌린지 체험' ▲희망곡을 직접 선정해 완성도 있는 퍼포먼스를 배워보는 '프리미엄 체험' 등이 있다. 해당 프로그램은 남산 월드케이팝센터에서 진행한다.


서울신라호텔 관계자는 "호텔 인근에 위치한 성곽길과 남산에 대한 외국인 고객 문의가 늘고 있다"면서 "이번 협력을 시작으로 방한 외국인 고객들이 현지 문화를 깊이 있게 체험할 수 있는 수준 높은 K컬처 프로그램을 지속해서 선보일 계획"이라고 전했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
