본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

신한금융, '골프 유망주' 국가대표 유민혁 후원

김혜민기자

입력2025.09.17 09:41

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한금융그룹은 남자 아마추어 골프에서 가파른 성장세를 보이고 있는 국가대표 유민혁(서강고 2학년) 선수와 후원 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

진옥동 신한금융그룹 회장(오른쪽)이 골프 국가대표 유민혁 선수와 후원 계약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 신한금융

진옥동 신한금융그룹 회장(오른쪽)이 골프 국가대표 유민혁 선수와 후원 계약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 신한금융

AD
원본보기 아이콘

유민혁 선수는 지난해 신한금융이 창설한 '신한동해 남자 아마추어 선수권대회' 초대 챔피언이자, 지난 7월 열린 두 번째 대회에서도 우승을 차지하며 2연패를 달성했다. 이어 블루원배 한국주니어 골프선수권대회에서도 정상에 올라 두각을 드러냈다.


신한금융은 신한동해 남자 아마추어 선수권대회 우승자 자격으로 제41회 신한동해오픈에 출전한 유 선수의 성장 가능성을 높이 평가해 이번 후원을 결정했다고 설명했다.

진옥동 회장은 "유 선수가 신한금융의 든든한 후원을 통해 국내를 넘어 세계 무대에서 더 큰 꿈을 이루기를 바란다"고 밝혔다. 유 선수는 "좋은 성적으로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

성산일출봉서 치파오 입고 춤춘 中 관광객들…"민폐다" vs "어때서"

이억원 만난 李 대통령 "부친이 만원은 적어 억원으로 지으셨다죠?"

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

"대기 인원만 수십만~수백만"…먹통된 추석 기차표 예매

새로운 이슈 보기