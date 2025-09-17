본문 바로가기
[클릭 e종목]"신성이엔지, 정부 에너지 정책 수혜"

박형수기자

입력2025.09.17 07:18

KB증권은 17일 신성이엔지 에 대해 재생에너지 사업부에 주목할 시점이라고 분석했다.


김현겸 KB증권 연구원은 "아르고 7.8MW, HL만도 8MW, 울산산단 5MW 등 태양광 설계· 조달· 시공(EPC)을 중심으로 전분기 대비 관련 수주액이 약 82% 증가했다"고 설명했다.

이어 "올 하반기는 신정부의 RE100 정책에 대한 기대감이 반영되며 대형 태양광 프로젝트 재개 움직임이 나타나고 있다"고 덧붙였다. 그는 "정책 기대감은 중장기 수주 확대로 이어질 수 있다"고 기대했다.


김 연구원은 "클린환경(CE)사업 부문은 수주가 빠르게 회복되고 있다"며 "주요 고객사의 투자 확대 움직임이 감지되면서 올 하반기 수주 모멘텀이 더욱 강화될 것"이라고 분석했다.


그는 "SK하이닉스향 M15X와 P&T라인 수주가 이어지고 있다"며 "SK하이닉스는 2분기 컨퍼런스 콜에서 하반기 투자 규모를 기존 계획보다 상향 조정한다고 밝혔다"고 말했다. 이어 "추가 수주가 빠르게 이어질 것으로 전망한다"며 "삼성전자의 미국 테일러 파운드리 팹향 수주 또한 기대한다"고 설명했다.

[클릭 e종목]"신성이엔지, 정부 에너지 정책 수혜"
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
