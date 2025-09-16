빈집 대신 새집으로…LH-안동시, 산불 이재민 위한 '장기 임대주택' 제공

80가구 시범 사업

시세 30% 임대료

20년이상 거주보장

한국토지주택공사(LH)가 경북 안동시 산불 피해 주민을 위해 새로 짓는 임대주택을 제공하기로 했다.

LH는 안동시와 업무협약을 맺고, 산불로 집을 잃은 주민들이 오래 안정적으로 살 수 있도록 신축 매입임대주택 80가구를 시범 공급한다고 16일 밝혔다.

그간 재해 피해지역에 제공되던 주거지원은 빈 임대주택을 단기로 빌려주는 임시 대책이 전부였지만, 이번에는 새 임대주택에 20년 이상 살 수 있는 새로운 주거 모델을 내놨다.

조경숙 LH 주거복지본부장(왼쪽)과 권기창 안동시장이 15일 안동시청에서 산불피해지역 신축매입 임대주택 공급사업 추진 업무협약 후 기념사진을 촬영하고 있다. LH

주택 건설과 매입 비용은 LH가 부담하고, 임대 운영은 안동시가 맡는다. 입주 대상은 산불 피해 주민으로, 무주택 가구 구성원이라면 소득에 상관없이 시세의 30% 수준의 저렴한 임대료로 들어올 수 있다.

LH는 이런 사업이 제도적으로 가능해지도록 국토교통부와 함께 '재난 대응형 매입임대 특례'를 마련할 계획이다.

조경숙 LH 주거복지본부장은 "산불피해지역 이재민 분들의 잃어버린 주거 기반 회복과 안정적인 새 출발을 위해 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



