영덕군 치매안심센터, 보건복지부장관상 수상

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.16 16:27

치매 예방·관리 성과, 군 단위 상위 10% ‘A등급’ 선정

경북 영덕군 치매안심센터가 보건복지부가 주관하는 2주기 치매안심센터 운영 평가에서 'A등급'에 선정돼 보건복지부장관상을 받았다.

영덕군 치매안심센터가 보건복지부장관상을 받았다. 영덕군 제공

이번 평가는 제4차 치매관리종합계획에 따라 치매안심센터의 운영 효율화와 서비스 질 향상을 목적으로 실시되는 제도로, 전국 126개 치매안심센터를 대상으로 △치매 인프라 구축 △치매 서비스 제공·관리 △지역 치매 역량 강화 등 세 가지 평가 지표에 대해 현지 평가, 서면 평가, 데이터 평가의 방식으로 이뤄졌다.


영덕군 치매안심센터는 인지 강화 교실, 치매환자 쉼터 등 치매 전문 프로그램 운영과 치매 맞춤형 사례 관리 서비스 제공, 지역사회 자원 연계, 치매 인식 개선 활동 등을 통해 지역사회 치매 예방·관리에서 높은 점수를 받아 군 단위에서 상위 10%에 들어 A등급을 받게 됐다.

김광열 군수는 "이번 수상은 그동안 군민의 정신건강 증진과 치매 예방·관리에 대한 영덕군 치매안심센터의 노력과 성과가 축적돼 이룩한 뜻깊은 결과"라며 "치매 환자와 가족들이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성을 위해 더욱 노력하겠다"라고 소감을 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
