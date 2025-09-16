본문 바로가기
국립부경대학교, 교수 창업 전폭 지원 나섰다

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.16 13:07

16일 교원창업 지원행사 ‘PKNU Tech＆Biz Up Connect 2025’ 개최

국립부경대학교(총장 배상훈)는 16일 오전 동원장보고관 1층 아카데미홀에서 'PKNU Tech & Biz Up Connect 2025-기술과 비즈니스의 미래를 잇다'를 개최했다.

PKNU Tech & Biz Up Connect 2025-기술과 비즈니스의 미래를 잇다. 국립부경대 제공

PKNU Tech & Biz Up Connect 2025-기술과 비즈니스의 미래를 잇다. 국립부경대 제공

원본보기 아이콘

이 행사는 국립부경대 교원창업기업을 대상으로 맞춤형 지원제도를 안내하고, 창업 관련 네트워크 구축과 활성화를 지원하기 위해 마련됐다.

국립부경대학교, 교수 창업 전폭 지원 나섰다 원본보기 아이콘

이날 국립부경대 교원창업기업 대표들과 창업을 준비 중인 예비창업 교수들, 부산기술창업투자원 원장과 관계자, 투자사 대표 등 50여명이 참석한 가운데 부산시 창업지원사업 안내, 창업·투자 상담, 기업-기관 간 네트워킹 등이 진행됐다.


교원창업기업은 대학 연구실에서 개발한 우수 기술을 기반으로 설립한 벤처기업을 뜻한다. 국립부경대는 대학의 혁신 기술로 지역 산업 발전에 기여할 수 있도록 산학협력단을 주축으로 교원창업을 적극 장려하고 있다.

현재 국립부경대에는 30곳의 교원창업기업이 등록돼 있다. 교수 30명이 창업에 성공해 신약 개발, 광학기기, 의료기기, 복합소재 등 분야의 벤처기업 대표로 활약하고 있고, 4명은 창업을 준비 중이다.


국립부경대는 이번 행사를 비롯해 첨단 기술 사업화를 위한 컨설팅, 지식재산권 출원, 제품화, 마케팅 등 맞춤형 교원창업 지원활동을 지속할 예정이다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

