고흥군, 2026년도 신규시책 보고회…227건 발굴

예산절감·행정혁신 중점…국정과제 연계 추진

전남 고흥군(군수 공영민)은 지난 15일 공영민 군수 주재로 2026년 주요 업무 신규시책 보고회를 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 보고회는 25개 부서에서 발굴한 총 227건의 신규시책에 대해 사업 필요성과 목적, 예산 규모, 파급효과 등을 살펴보고 구체적인 추진 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

특히, 이번 신규시책은 군민이 실질적으로 체감할 수 있고, 예산 절감에 기여할 뿐만 아니라 업무 효율성 극대화 등 행정혁신 구현에 중점을 두고 추진됐다.

주요 시책으로는 테마형 고흥스테이 지속 육성, 맛으로 만나는 고흥 음식 페스타, 우주항공기업 기술자립 연계형 지역성장 지원, 고흥 교육발전특구 시범지역 운영, 고흥군립하늘공원 운영, 전기요금 절감형 주택 태양광 보급 3033사업, 도양읍 제2주차타워 조성 등이 포함됐다.

발굴된 시책들은 내용 보완 및 유사 사업 통합, 예산 반영 검토 등을 거쳐 2026년 주요 업무계획에 반영될 예정이며, 이외에도 새 정부 국정과제에 적용할 수 있는 시책을 추가로 발굴할 계획이다.

공영민 군수는 "2026년 업무 추진은 새 정부 국정과제와 정책 기조에 따른 신규 발굴과 함께 기존 사업의 수정·보완 등이 중요하다"며 "적극적인 국·도비 확보로 예산을 절감하고 저비용·고효율 정책을 펼쳐나가겠다"고 말했다.

이어 "민선 8기의 성공적인 마무리와 함께 구체적인 성과로 고흥의 변화와 발전을 가시화할 수 있도록 모든 부서가 협력해달라"고 덧붙였다.





