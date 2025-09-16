본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

화순군, 10월 고인돌 가을꽃 축제 자원봉사자 찾습니다

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.16 11:37

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 22일∼30일까지 모집
중·고·대학생, 일반 주민 가능

화순군이 10월 개최 예정인 '고인돌 가을꽃 축제'의 자원봉사자 모집 안내문. 화순군 제공

화순군이 10월 개최 예정인 '고인돌 가을꽃 축제'의 자원봉사자 모집 안내문. 화순군 제공

AD
원본보기 아이콘

화순군(군수 구복규)은 10월 개최 예정인 '2025 화순 고인돌 가을꽃 축제'의 성공적인 운영을 위해 자원봉사자를 오는 22일부터 30일까지 모집한다고 밝혔다.


모집 대상은 1365자원봉사포털에 가입된 중·고등학생·대학생 및 일반 주민이며, 화순군자원봉사센터(화순군청 가족정책실 내)를 방문하거나, 전자우편을 통해 신청할 수 있다.

올해 화순 고인돌 가을꽃 축제는 '가을 만화(滿花)'를 주제로 10월 17일부터 10일간 화순 고인돌 유적지 일원에서 열릴 예정이다.


자원봉사자들은 축제 기간에 ▲축제장 환경정화 ▲행사지원 ▲운영지원 등 다양한 분야에서 활동하게 된다.


자세한 사항은 화순군자원봉사센터로 문의하면 안내받을 수 있다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포]"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적'…사전예약 10분 컷 '라부부' 팝업 [르포]"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

"도저히 끊을 수 없어" 숏츠에 빠진 침팬지…특단 조치 내린 中 동물원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

삼계탕 한 그릇에 1만8000원…서울 외식물가 고공행진

새로운 이슈 보기