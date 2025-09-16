화순군, 10월 고인돌 가을꽃 축제 자원봉사자 찾습니다

오는 22일∼30일까지 모집

중·고·대학생, 일반 주민 가능

화순군이 10월 개최 예정인 '고인돌 가을꽃 축제'의 자원봉사자 모집 안내문. 화순군 제공

화순군(군수 구복규)은 10월 개최 예정인 '2025 화순 고인돌 가을꽃 축제'의 성공적인 운영을 위해 자원봉사자를 오는 22일부터 30일까지 모집한다고 밝혔다.

모집 대상은 1365자원봉사포털에 가입된 중·고등학생·대학생 및 일반 주민이며, 화순군자원봉사센터(화순군청 가족정책실 내)를 방문하거나, 전자우편을 통해 신청할 수 있다.

올해 화순 고인돌 가을꽃 축제는 '가을 만화(滿花)'를 주제로 10월 17일부터 10일간 화순 고인돌 유적지 일원에서 열릴 예정이다.

자원봉사자들은 축제 기간에 ▲축제장 환경정화 ▲행사지원 ▲운영지원 등 다양한 분야에서 활동하게 된다.

자세한 사항은 화순군자원봉사센터로 문의하면 안내받을 수 있다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



