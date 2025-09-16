본문 바로가기
"적성 알면 취업 보인다"… 국립부경대, 하반기 대기업 직무적성검사 특강

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.16 11:01

3~4학년 재학생 114명 참가

국립부경대학교(총장 배상훈)가 지난 10일부터 12일까지 3일간 동원장보고관에서 2025년 하반기 대기업 직무적성검사 문제풀이 특강을 개최했다.


이 특강은 하반기 대기업 채용 시기를 맞아 취업을 준비하는 재학생에게 영역별 직무적성검사 대비 맞춤형 강의를 제공하기 위해 국립부경대 대학일자리플러스센터 주관으로 열렸다.

이번 프로그램은 국립부경대 3, 4학년 재학생 114명이 참가한 가운데 첫날 수리영역, 둘째 날 추리영역, 셋째 날 언어·공간지각영역을 주제로 영역별 문제 유형파악 및 문제풀이 특강으로 진행됐다.


국립부경대는 고용노동부의 대학일자리플러스센터사업을 운영하며 재학생 맞춤형 고용서비스 사업 등 학생들의 진로 및 취업 지원을 위한 다양한 프로그램을 제공하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
