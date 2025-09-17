배당소득 분리과세 완화 기대…고배당株 강세 이어질까

내년 배당소득 분리과세 도입을 앞두고 고배당주가 주목받고 있다. 대통령이 최고세율을 35%에서 25% 수준으로 낮출 가능성을 시사하면서 정책 수혜와 계절적 강세를 동시에 기대할 수 있는 배당주 투자 심리가 강화되고 있다.

최근 6개월 코스피 고배당50지수는 코스피 지수를 웃도는 성과를 기록했고, 배당주 펀드에는 3조원 이상 자금이 유입됐다. 전문가들은 연말 배당 확정과 세제 혜택을 고려해 업종과 실적이 안정적인 종목을 중심으로 선별 투자할 것을 권고하며 배당 확대와 분리과세 혜택을 동시에 누릴 수 있는 종목이 향후 주가 상승의 주도주가 될 것으로 보고 있다.

