[포토] 코스피, 11거래일 연속 상승세

조용준기자

입력2025.09.16 09:42

[포토] 코스피, 11거래일 연속 상승세
코스피가 11거래일 연속 상승세를 이어가고 있는 가운데 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피를 비롯해 원/환율 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 0.41% 오른 3421.13 출발 상승폭을 이어가고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

