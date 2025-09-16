본문 바로가기
울산시, '2025 울산공업축제' 막바지 담금질

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.16 09:04

16일, ‘공업축제 추진상황 최종보고회’ 개최

홍보·안전·기업 등 행정 전분야 지원대책 점검

울산시가 오는 10월 개막하는 2025 울산공업축제의 성공적인 개최를 위해 막바지 점검에 나선다.


시는 16일 오전 10시 시청 본관 2층 대회의실에서 김두겸 울산시장과 김철 공업축제추진위원장, 실·국장, 구군 부단체장, 울산경찰청 교통안전팀장 등 30여명이 참석한 가운데 축제 추진상황 최종보고회를 연다.

이날 보고회에서는 이준명 총감독이 최종계획을 발표한 뒤, 시 소관 실·국장이 16개 분야 60개 지원 업무에 대해 순차적으로 보고한다.


울산시는 보고회를 통해 홍보·안전·기업과 외교·문화·관광·체육·교통·환경·의료·복지 등 전 분야에 걸쳐 행정지원 대책을 면밀히 점검할 예정이다.


김두겸 시장은 "올해 공업축제는 '울산이 대한민국입니다'라는 슬로건 아래, 울산의 '과거(공업)·현재(산업)·미래(인공지능)'를 한눈에 보여주는 특별한 행사"라며 "이번 축제를 통해 산업수도를 넘어 '인공지능(AI) 수도'로 도약하는 울산의 미래를 시민과 함께 확인하게 될 것"이라고 말했다.

2025 울산공업축제는 오는 10월 16일 오후 2시 공업탑 로터리에서 퍼레이드를 시작으로 같은 날 오후 7시 태화강 국가정원 남구 둔치에서 개막식을 연다.


축제는 19일 오후 8시 강동 몽돌해변에서 열리는 불꽃축제를 끝으로 막을 내린다.

울산시청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

