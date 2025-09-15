구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의에 참석, 추석 민생안전대책 및 농산물 유통구조 개선방안 등에 대해 발언하고 있다.
[포토] 발언하는 구윤철 경제부총리
2025년 09월 15일(월)
