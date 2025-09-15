[오늘의신상]"1000원짜리 과자"…GS25, 초저가 간식 5종

1000원 스낵 2종·1500원 안주 3종 출시

1000원대 PB상품, 10여종→40여종 확대

'초저가' 리얼프라이스 매출, 전년比 7배 ↑

GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 16,750 전일대비 90 등락률 +0.54% 거래량 37,972 전일가 16,660 2025.09.15 10:31 기준 관련기사 [오늘의신상]'케데헌' 김밥·도시락까지…GS25, 콜라보 간편식사조그룹, 공시 첫해부터 '상생 낙제점'…하청업체 대금 절반만 현금 결제GS25, 스위스 '프랑케'사 3세대 커피머신 도입…"카페25 고도화" 전 종목 시세 보기 close 이 운영하는 편의점 GS25는 오는 18일 자체 브랜드(PB)상품인 '리얼프라이스' 1000원 스낵 2종과 '유어스' 1500원 견과안주 3종을 출시한다고 15일 밝혔다.

GS25에서 선보이는 ‘리얼프라이스’ 1000원 스낵 2종(트위스트, 초코콘) 상품 이미지. GS리테일 제공 AD 원본보기 아이콘

1000원 리얼프라이스 스낵은 '트위스트'와 '초코콘' 2종으로 구성됐다. 1500원 유어스 견과안주는 버터피넛, 솔티드피넛, 멸치&버터피넛이다. 유통채널에서 초저가에 선보이는 견과 안주로, 가볍게 즐기기 좋은 가성비 안주 포지션을 강화하는 상품이다.

GS25는 최근 1000원대 저가형 가성비 상품 수요가 늘면서 이번 상품을 기획했다. 1000원대 가격의 리얼프라이스 상품은 지난해 약 10여 종에서 올해 약 40여 종으로 확대했다. 이에 따라 해당 매출은 1~8월 기준 전년 대비 약 6.9배 증가했다.

또 지난해부터 1900원, 2300원, 3900원 가성비 PB 안주 상품을 지속 확대하고 있다. 해당 상품들을 필두로 전체 안주 매출은 전년 대비 11.6% 신장했다.

김시욱 GS리테일 가공식품팀 MD는 "고객들이 체감할 수 있는 가격 혜택을 드리고 맛과 품질에서도 만족할 수 있는 초저가 PB상품을 지속적으로 확대하고 있다"며 "앞으로도 물가 안정에 실질적으로 기여할 수 있는 상품을 적극적으로 선보여 소비자 부담을 덜고 동시에 GS25만의 차별화된 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



