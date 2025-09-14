본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

글로벌 인프라 협력 콘퍼런스 16~18일 개최

최대열기자

입력2025.09.14 12:26

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국토교통부는 16일부터 사흘간 글로벌 인프라 협력 콘퍼런스를 서울 삼성동에 있는 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 한다고 밝혔다. 2013년 시작해 전 세계 90개 나라 장·차관, 발주처 최고경영자 등이 참여하는 행사로 해외건설협회가 주관한다. 올해는 30개국 창·차관, CEO 26명을 비롯해 국내 10대 건설사, 국가철도공단 등 공공기관 등에서 총 500여명이 찾기로 했다.


김윤덕 국토부 장관과 이상경 1차관·강희업 2차관 등 우리 정부 관리는 우크라이나 재건부총리, 페루 교통통신부 장관 등 해외 정부 인사와 다자회의·양자면담 등을 하면서 우리 기업의 해외 수주를 돕기로 했다. 이상경 차관은 "올해 500억달러 수주 목표를 달성할 수 있도록 우리 기업 수주지원에 총력을 다하겠다"고 말했다.

글로벌 인프라 협력 콘퍼런스 16~18일 개최
AD
원본보기 아이콘




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산[주머니톡] 미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

사랑인지 우정인지, 7초면 알 수 있다?

아침은 파바 크루아상·점심은 롯데리아 새우버거…美 일상 파고든 K베이커리

스와치 시계 '3·9' 숫자 바뀐 이유가…트럼프 겨냥 관세정책 풍자

"황금 스프레이 7통, 신라 금귀걸이가 걸어다니네"…'중앙박물관분장대회' 화제

"2차 소비쿠폰 문자에 링크 있으면 100% 사기"

美학자 "트럼프 말대로 할 바엔 그 돈으로 수출업체 지원해야"

새로운 이슈 보기