인천시 옹진군 대청도 소재 해병부대에서 13일 오전 해병 병장 1명이 머리에 총상을 입고 숨졌다.
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"월급 4800만원" 대박 인턴 채용 공고에 깜짝…뭘 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 해병대 "인천 대청도서 해병 1명 총기 사고로 사망"
2025년 09월 13일(토)
인천시 옹진군 대청도 소재 해병부대에서 13일 오전 해병 병장 1명이 머리에 총상을 입고 숨졌다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
김희선 손에 든 '이것' 2시간 만에 완판…"언제 들어오나요?"
"역대 가장 얇은 아이폰" 힘껏 구부렸더니…'반전'
"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는?
"불만 있으면 퇴사하라…내보내고 새로 받자" 김어준 말에 금감원 직원들 '부글'
김건희에 '이우환 그림' 주고 공천 청탁 의혹…김상민 전 검사 17일 구속 심사
"일본 빵은 왜 한국보다 저렴할까"…시장구조와 소비패턴 살펴보니
"점심 시간도 아까워"…실리콘밸리에서 시작된 '대체 식품'
"돈 벌려고 돈 쓴다"…사교육비 연 455만원 쓰는 취준생들