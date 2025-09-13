[속보] 해병대 "인천 대청도서 해병 1명 총기 사고로 사망"

인천시 옹진군 대청도 소재 해병부대에서 13일 오전 해병 병장 1명이 머리에 총상을 입고 숨졌다.





