[속보] 해병대 "인천 대청도서 해병 1명 총기 사고로 사망"

염다연기자

입력2025.09.13 09:40

수정2025.09.13 09:53

[속보] 해병대 "인천 대청도서 해병 1명 총기 사고로 사망"
인천시 옹진군 대청도 소재 해병부대에서 13일 오전 해병 병장 1명이 머리에 총상을 입고 숨졌다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

