"쳐다보는 게 기분 나빠" 김해 김밥집서 흉기 난동 … 2명 부상

영남취재본부 이세령기자

입력2025.09.12 18:23

경남 김해중부경찰서.

경남 김해중부경찰서.

경남 김해시의 한 김밥집에서 손님과 종업원에서 흉기를 휘둘러 다치게 한 남성이 경찰에 붙잡혔다.


12일 김해중부경찰서에 따르면 이날 오후 2시 54분께 김해시 삼방동의 한 김밥집에서 60대 A 씨가 조리대에 있던 흉기를 50대 종업원과 40대 손님에게 휘둘렀다.

이 흉기에 찔린 종업원은 경상, 손님은 중상을 입고 병원에 옮겨졌으며 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.


A 씨와 피해자들은 서로 모르는 사이로 알려졌다.


경찰 조사에서 A 씨는 "쳐다보는 게 기분 나빴다"라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨를 살인미수 혐의로 입건해 정확한 사건 경위를 조사 중이며 이후 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
