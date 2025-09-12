본문 바로가기
HJ중공업 2000억원 규모 유상증자

권재희기자

입력2025.09.12 18:09

최대주주 에코프라임마린퍼시픽에 넘기기로
재무구조 개선으로 글로벌 수주 여력 확대

HJ중공업 2000억원 규모 유상증자
HJ중공업은 약 2000억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 추진하기로 했다고 12일 공시했다.


제3자 배정 대상은 지분 56.59%를 보유한 최대주주 에코프라임마린퍼시픽이다.

이에 따라 주당 2만8456원에 신주 702만8394주가 발행된다.


HJ중공업은 재무구조 개선과 글로벌 수주 확대 등 중장기 사업 경쟁력 강화를 위한 자금조달 차원에서 이같이 결정했다고 밝혔다.


이번 유상증자 결정에 따라 HJ중공업의 부채비율은 565%(2분기 기준)에서 350%로 낮아지게 된다.

부채비율이 낮아지면 선수금환급보증(RG) 한도가 늘어나는 효과가 있어 향후 선박 수주 여력이 커진다.


HJ중공업은 미국 해군 함정 유지보수 자격요건인 함정정비협약(MSRA) 체결을 위해 미 해군보급체계사령부와 협의를 이어가며 유지·보수·정비(MRO) 시장 진출을 준비하고 있다.


이달 말로 예정된 현장실사를 마치고 협약을 체결하면 본격 수주전에 뛰어들 계획이다.


유상증자로 마련되는 자금의 일부는 MRO 공정에 필요한 각종 설비와 시설 보강 작업에 투입될 것으로 알려졌다.


youngkyu@yna.co.kr





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

