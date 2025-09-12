[르포]"'오징어게임' 숙소 같았다"…美구금 근로자들, 트라우마 안고 귀국

316명 인천공항 도착…8일 만에 귀국

수갑·빵 식사…"범죄자 대우에 충격"

가족들 "다시는 미국 출장 못 보낸다"

협력업체 "합법적 취업비자 보장 시급"

"이제 미국은 못 가겠습니다. 여행으로도 무섭네요." (미 이민 당국에 구금됐던 50세 남성 근로자)

"수갑 차고 범죄자 취급당하는 걸 보니 다시는 아들을 미국 출장 못 보내겠어요." (아들이 구금됐던 70대 이모씨)

12일 오후 3시24분 인천국제공항 제2여객터미널. 미국 이민 당국에 구금됐다가 풀려난 한국인 316명을 태운 비행기 바퀴가 활주로에 닿았다. 미국 조지아주 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리공장 근로자들이 구금된 지 꼭 8일 만에 고국 땅을 밟았다.

공항 입국장에 들어선 근로자들의 얼굴에는 지난 7일간 고생으로 피곤한 기색이 역력했다. 공항 입국장에 들어선 직원들은 마스크를 쓴 채 묵묵히 정해진 길을 따라나섰다.

12일 오후 4시께 인천국제공항 제2여객터미널 장기 주차장에서 미국 이민국에 구금됐던 한국인 직원이 가족과 만나는 모습. 가족들은 눈물을 훔치면서도 반갑게 맞이했다. 심성아 기자 AD 원본보기 아이콘

미국 전자여행허가(ESTA·이스타) 비자로 근무했다는 A씨(남성·64)는 "회사에서는 업무용 비자를 발급 안 해주며 여행 비자도 상관없다고 해서 안심했는데 체포당할 때 충격이 크고 정신적으로 트라우마가 됐다"며 "지금껏 해외에 일하러 자주 나갔지만 앞으로 출국이나 출장은 걱정이 너무 많다"고 했다. 또 다른 근로자 이씨(남성·50)는 "엔지니어가 일하다 잡혀서 갇히는 건 상상도 못 할 일이지 않나"라고 털어놨다.

이들의 이야기를 종합하면 이민세관단속국(ICE) 요원들은 갑자기 업무공간으로 쳐들어온 뒤 업무 중인 근로자들에게 막무가내로 총구를 들이밀었다. 손과 발은 물론 허리까지 수갑을 채운 채 구금시설로 연행했다. 적법한 비자를 얻은 근로자도 예외가 아니었다.

협력사 직원 아내 김모씨(35)는 "남편이 지난 4일 첫 출근하고 오전 11시46분께(한국시간) 회의 들어간다고 했는데, 회의 중 갑자기 이민국에서 불법 체류자를 잡으러 왔다는 메시지를 남기고 사라졌다"며 "남편이 회의 가능한 'B1' 비자를 받고 나갔기 때문에 걱정을 안 하고 있었는데 연락이 두절됐다"고 구금 직전 상황을 설명했다.

구금시설에서 지내는 동안은 "계속 기다림, 기다림, 기다림"이었다고 한다. 근로자 B씨(남성·60대)는 "인터뷰를 몇 번씩 하는 사람도 있고, 한두 번만 하는 사람도 있고 일관성이 없었다"며 "인터뷰 때는 간단한 질문만 했다. 비자와 지금 상황이 같은지만 확인했다"고 했다.

12일 오후 3시께 인천국제공항 제2여객터미널 장기주차장에서 미국 이민국에 구금됐던 직원들의 가족들이 착륙장을 바라보며 비행기가 도착하기를 애타게 기다리고 있다. 심성아 기자 원본보기 아이콘

처음 구금시설에 들어간 근로자들은 수용소처럼 이층침대가 나열된 방에 갇혔다. 한 방에는 100여명이 생활했다. ICE 요원과 인터뷰한 근로자 중 일부는 4인실이나 2인실로 이동할 수 있었다. 구금된 7일간 식사는 모두 물과 밀가루 맛만 나는 빵만 제공됐다.

LG에너지솔루션 엔지니어라고 밝힌 조영일씨(44)는 "7일 동안 범죄자 대우를 받으면서 지냈다"며 "2인1실이었는데 변기가 같이 있어서 뭘 먹기도 어렵고 인권이 보장되지 않는 상황이라 힘들었다"고 했다.

익명을 요구한 50대 남성은 "넷플릭스 '오징어 게임' 속 침실을 떠올리면 된다"며 "식사는 왜 주는지 모를 정도로 먹을 수 없는 상태였다"고 당시 상황을 떠올렸다.

한국 땅을 밟은 근로자들은 곧바로 공항에서 차로 10분가량 떨어진 장기 주차장 4층으로 이동했다. 가족과 지인도 이곳에 대기하고 있었다. 엘리베이터 문이 열리자 사방에서 구금됐던 근로자들의 이름을 부르는 목소리가 터져 나왔다. 환호와 박수가 뒤섞였고 "아빠!"를 외치며 달려드는 아이들도 보였다. 꽃다발을 들고 손꼽아 아들을 기다리던 어머니 눈가엔 눈물이 맺혔다.

12일 오후 4시께 인천국제공항 제2여객터미널 장기주차장에서 미국 이민국에 구금됐던 직원들을 기다리고 있는 가족들과 지인들. 심성아 기자 원본보기 아이콘

다시는 미국 출장을 보내지 않겠다는 가족·지인도 있었다. 아침 9시부터 강원 강릉에서 인천국제공항으로 달려온 이모씨(74)는 "처음 회사에서 전화 받았을 땐 간단한 조사만 받을 줄 알았는데, 뉴스에서 보여주는 구금 시설이 너무 열악해 놀랐다"며 "아들은 미국뿐 아니라 중국, 유럽, 베트남 여러 나라를 다니며 일하는 기술자다. 이번 미국 출장은 회사 근로자들을 보내고 싶어했는데, 비자 발급이 거절돼 비자가 있는 본인이 나가야만 했다"고 말했다.

장인어른을 애타게 기다린 윤모씨(40)는 "장인어른이 또 나가셔야 하면 말릴 순 없겠지만 너무 걱정될 것 같다"고 했다. 아들을 만난 김모씨(64)는 "만약 회사에서 또 해외 출장을 보낸다고 하면 회사를 그만두게 할 것"이라고 단호하게 말했다.

협력업체 직원의 아내 김모씨는 "마무리 공정은 프로젝트를 해오던 사람들이 해야 하는데 대체 인력을 투입하면 배터리 장비에 오류나 불량이 많이 나오기 때문에 일이 복잡해지고 오래 걸리게 된다고 남편이 한탄했다"며 "마지막 세부 작업을 위해서라도 지금 이 직원들이 다시 투입돼야 하기 때문에 이들이 합법적으로 당당히 일할 수 있도록 취업비자를 보장해 줬으면 한다"고 했다.

근로자 10여명이 갇혔다가 귀국했다는 협력업체 대표는 "일단 일찍 귀가시키는 것이 급선무"라며 "미국 현지에 인력을 새로 보내기 위해 차차 방법을 찾아야 할 것 같다"고 한숨을 내쉬었다.





인천=전영주 기자 ange@asiae.co.kr

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



